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Bütçe uygulama sonuçları açıklandı

15.06.2021 - 11:31
Bütçe uygulama sonuçları açıklandı | Ekonomi Haberleri

Bütçe gelirleri, mayısta 104,6 milyar lira, giderleri 117,9 milyar lira olarak hesaplandı.

Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri mayısta 104,6 milyar lira, giderleri 117,9 milyar lira oldu. Bütçe mayısta 13,4 milyar lira, ocak-mayıs döneminde 7,5 milyar lira açık verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Buna göre, mayısta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 53,5 artarak 104 milyar 569 milyon lira, bütçe giderleri yüzde 38 artışla 117 milyar 940 milyon lira oldu.

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Ocak-mayıs döneminde ise bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 39,4 yükselerek 542 milyar 475 milyon liraya, bütçe giderleri yüzde 14,8 artarak 549 milyar 984 milyon liraya çıktı. Böylece, merkezi yönetim bütçesi mayısta 13 milyar 371 milyon lira, ocak-mayıs döneminde ise 7 milyar 509 milyon lira açık verdi.


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