Gram altın fiyatları, Çeyrek altın fiyatları, 30 Aralık altın fiyatları

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 446 lira seviyesinde; altının ons fiyatı ise 1882 dolardan işlem görüyor.

Gram altın fiyatı, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 444 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 445 lira seviyesinden başladı. Altının gram fiyatı gün içerisinde en düşük 445.13 lira seviyesini, en yüksek ise 448.06 lira seviyesini gördü. Altının gram fiyatı saat 10.01 itibarıyla yüzde 0.01 oranında yükselişle 446.70 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 726 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 990 liradan satılıyor.

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Altının ons fiyatı gün içerisinde en yüksek 1886 dolar seviyesini en düşük ise 1877 dolar seviyesini gördü. Altının ons fiyatı şu dakikalarda ise yüzde 0.16 oranında yükselişle 1882 dolardan işlem gördü.

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