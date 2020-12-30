30 Aralık dolar fiyatları, Euro fiyatları ne kadar?

Dolar fiyatları şu dakikalarda 7.36 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 9.04 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 7.35 TL seviyesine kadar gerilerken, yeni güne 7.37 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 7.3620 TL seviyesini, en yüksek ise 7.3961 TL seviyesini görürken; saat 09.45 itibarıyla 7.3688 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 9.0914 TL'yi görerek şu dakikalarda 9.0436 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 9.9685 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.22 oranında düşüşle 89.80 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.2279 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.77 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.89 seviyesinde bulunuyor.

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