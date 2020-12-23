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ons altın, gram altın fiyatları, 23 Aralık altın yorum, güncel altın fiyatları

23.12.2020 - 10:21
ons altın, gram altın fiyatları, 23 Aralık altın yorum, güncel altın fiyatları

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 459 lira seviyesinde; altının ons fiyatı ise 1867 dolardan işlem görüyor.

Gram altın fiyatı, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 460 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 459 lira seviyesinden başladı. Yeni güne düşüşle başlayan gram altın, gün içerisinde en düşük 457.09 lira seviyesini, en yüksek ise 460.39 lira seviyesini gördü. Altının gram fiyatı saat 10.11 itibarıyla yüzde 0.36 oranında yükselişle 459.58 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 754 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 104 liradan satılıyor.

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Altının ons fiyatı gün içerisinde en yüksek 1868 dolar seviyesini en düşük ise 1859 dolar seviyesini gördü. Altının ons fiyatı şu dakikalarda ise yüzde 0.33 oranında yükselişle 1867 dolardan işlem gördü.


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