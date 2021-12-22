ons altın fiyatı, gram altın, çeyrek altın, 22 Aralık altın yorum

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Gram altın fiyatında düşüş sürüyor! 22 Aralık çeyrek altın fiyatları

22.12.2021 - 12:06
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Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 719 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1787 dolar seviyesinde bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, pazartesi günü akşam saatlerinde açıkladığı ‘TL’ye destek paketi’ piyasalar tarafından olumlu algılanırken, dolar kurunda yaşanan sert düşüşün etkisiyle gram altın fiyatında da kayıp sürüyor. Yeni güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı; gün içerisinde en yüksek 735,55 lira seviyesini, en düşük ise 693,98 lira seviyesini gördü. Gram altın dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket ederken, saat 12.02 itibarıyla yüzde 0.11 oranında düşüşle 719,28 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1205 lira, Cumhuriyet altını da 4 bin 950 liradan satılıyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 727 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 695 lira seviyeden başlamıştı.

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Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1791 dolar seviyesini görürken; en düşük ise 1785 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.05 oranında düşüşle 1787 dolardan işlem gördü.

 


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