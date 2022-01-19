gram altın fiyatları ne kadar?, ons altın fiyatları ne kadar? 19 Ocak güncel altın fiyatları

Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 792 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1813 dolar seviyesinde bulunuyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 796 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 790 lira seviyeden başladı. Gram altının fiyatı, yeni işlem gününe düşüşle başlarken; gün içerisinde en yüksek 794,22 lira seviyesini, en düşük ise 785,56 lira seviyesini gördü.

Gram altın, dolar kurunda yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 10:40 itibarıyla yüzde 0.38 oranında yükselişle 792,82 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1300 lira, Cumhuriyet altını da 5 bin 355 liradan işlem görüyor.

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Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1815 dolar seviyesini; en düşük ise 1810 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.04 oranında düşüşle 1813 dolardan işlem gördü.

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