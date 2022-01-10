gram altın fiyatları ne kadar?, ons altın fiyatları ne kadar? 10 Ocak altın fiyatları

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Gram altın fiyatı ne kadar? 10 Ocak güncel altın fiyatları

10.01.2022 - 10:57
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Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 795 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1795 dolar seviyesinde bulunuyor.

Gram altın fiyatları, geçtiğimiz haftayı 797 lira seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 795 lira seviyesinden başladı. Gram altının fiyatı, yeni haftanın ilk işlem gününe değer kaybıyla başlarken; gün içerisinde en yüksek 801,41 lira seviyesini, en düşük ise 788,80 lira seviyesini gördü. Gram altın, ons altın fiyatında yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket ederken, saat 10:51 itibarıyla yüzde 0.15 oranında düşüşle 795,76 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1313 lira, Cumhuriyet altını da 5 bin 401 liradan işlem görüyor.

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Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1796 dolar seviyesini görürken; en düşük ise 1791 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.04 oranında düşüşle 1795 dolardan işlem gördü.

 


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