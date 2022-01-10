Euro fiyatları ne kadar? dolar fiyatları ne kadar? 10 Ocak güncel dolar fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 13.75 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 15.59 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, geçtiğimiz haftayı 13.80 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe yatay seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 13.6900 TL seviyesini, en yüksek ise 13.8770 TL seviyesini görürken; kur saat 10:30 itibarıyla 13.7587 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 15.8050 TL'yi görürken; şu dakikalarda 15.5962 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 18.7119 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.20 oranında yükselişle 95.91 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.1332 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 24.75 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 23.71 seviyesinde bulunuyor.

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