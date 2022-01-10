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ABD'li dev banka Fed'den 4 faiz artırımı bekliyor

10.01.2022 - 11:56
ABD'li dev banka Fed'den 4 faiz artırımı bekliyor | Ekonomi Haberleri

ABD'li dev yatırım bankası Goldman Sachs'a göre; Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) 2022 yılında mart, haziran, eylül ve aralık aylarında olmak üzere dört faiz artırımı yapacağını tahmin etti.

Goldman Sachs ekonomisti Jan Hatzius yayınladığı raporda, ABD iş gücü piyasasında hızlı ilerleme ve Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 14-15 Aralık toplantı tutanaklarının Fed'in daha hızlı bir normalleşme uygulayacağına işaret ettiğini savundu.

Hatzius, bu daha hızlı normalleşme beklentisi çerçevesinde Fed'in bilançosunu küçültmeye başlayacağı tarihe yönelik beklentilerini aralık ayından temmuz ayına çektiklerini belirtirken, risklerin bu tarihin daha öne gelmesi yönünde olduğunu da vurguladı.

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Fed'in 14-15 Aralık toplantısına ilişkin tutanaklarda Fed yetkilileri artan enflasyon ve istihdam piyasasındaki güçlü iyileşme nedeniyle faiz artışının beklenenden daha erken olma ihtimalinin yükseldiğini belirtmişti.

Fed'in bilançosunu küçültmeye başlamasının 25 baz puanlık bir faiz artırımının ikamesi olabileceğini artık düşünmediklerini de belirten Hatzius, "Fed'den mart, haziran ve eylülde faiz artırımı beklemeye devam ediyoruz ve şimdi buna haziran ayında bir artırımı daha ekliyoruz" dedi.


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