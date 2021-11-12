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Gram altın 592 lira seviyesinden işlem görüyor

12.11.2021 - 12:47
Gram altın 592 lira seviyesinden işlem görüyor | Altın Haberleri

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 592 lira seviyesinde dengelendi. Çeyrek altın 970 lira, Cumhuriyet altını 3.954 liradan satılıyor.

Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükseliş paralelinde tarihi zirvesini 597,3 liraya taşıyan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 1,2 üzerinde 593,2 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne sınırlı da olsa düşüşle başlamasının ardından saat 11.05 itibarıyla yüzde 0,2 azalışla 592,3 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 970 lira, Cumhuriyet altını da 3.954 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise enflasyona dair kaygılarla arka arkaya 6 gün yükselmesinin ardından bugün düşüşe geçerken, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 1.857 dolardan alıcı buluyor.

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Analistler, altının ons fiyatında kar satışları ve yatırımcıların enflasyona dair kaygıları göz ardı etmesi ile bugün düşüş yaşansa da 5 ayın en yüksek seviyelerinin korunduğunu söyledi.

Yurt içinde ise dolar kurundaki oynaklığın altın fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirten analistler, bugün Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ile ABD'de Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.


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