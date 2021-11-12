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Dolar fiyatlarında son durum

12.11.2021 - 12:51
Dolar fiyatlarında son durum | Döviz Haberleri

Dolar fiyatları, güne yükselişle başlamasının ardından 9,93 TL seviyelerinde işlem görürken; Euro fiyatları ise 11,37 TL seviyesinde hareket ediyor.

Dün en düşük 9,8393 ve en yüksek 9,9742 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 9,9066'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugün 9,9866 ile zirvesini görmesinin ardından saat 10.55 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,3 artışla 9,9329 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,2 değer kazanarak 11,3750'den, sterlin/TL de yüzde 0,42 artışla 13,2940'tan satılıyor.

Dolar endeksi ise 95,3 ile yaklaşık 16 ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından şu sıralarda 95,1 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi de yüzde 0,1 artışla 1,1455'ten alıcı buluyor.

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Analistler, ABD'de artan enflasyon baskılarının ABD Merkez Bankası'nı (Fed) beklenen daha önce faiz artışına zorlayabileceği endişesinin küresel dolar talebini artırdığını kaydetti.

Bugün yurt içinde açıklanan verilere göre sanayi üretimi eylülde yıllık yüzde 8,9 artarken, aylık yüzde 1,5 azaldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentisi yüzde 19,31 oldu.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi verilerinin kısa dönem enflasyon beklentilerine yönelik sonuçlarının varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini bildirdi.

Teknik açıdan dolar endeksinde 95,5 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydeden analistler, 94,5'in ise destek konumunda olduğunu söyledi.


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