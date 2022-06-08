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Gram altın 1000 lirayı aştı

08.06.2022 - 10:40
ons altın fiyatı, gram altın, çeyrek altın, 8 Haziran altın fiyatları

Altın fiyatları yükselmeye devam ediyor. Aralık ayından bu yana gram altın ilk kez 1000 lirayı gördü. Ons altın ise 1848 dolar seviyesinde hareket ediyor.

Tüm dünyada etkisini gösteren enflasyon baskısından dolayı güvenli liman altına talep arttı. Geçen yılın aralık ayından bu yana gram altın ilk kez 1000 lirayı gördü. DolarTL paritesindeki yükselişin de etkisiyle gram altın 1017 liraya ulaştı. Çeyrek altın bin 656 liradan, yarım altın 3 bin 318 liradan, tam altın 6 bin 613 liradan işlem görüyor.

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ONS ALTINDA YÜKSELİŞTE

Altının ons fiyatı, yavaşlayan küresel büyüme rakamlarının etkisinden destek bulmayı sürdürüyor. Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1853 dolar seviyesini görürken; en düşük 1845 dolar seviyesini gördü. Ons altın, saat 10:36 itibarıyla ise yüzde 0,19 oranında düşüşle 1848 dolardan işlem görüyor.


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