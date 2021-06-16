Fed'in kararına altından sert tepki | Altın Haberleri

Fed'in kritik faiz kararı sonrası altının ons fiyatı sert gerilerken, şu dakikalarda 1837 dolar seviyesinde hareket ediyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini yüzde 0.00 – yüzde 0.25 aralığında tuttu. Fed, en az 120 milyar dolar olan aylık varlık alım programını sürdüreceğini bildirdi. Fed tahminlerine göre, politika yapıcılar 2023 sonuna kadar iki faiz artışı öngörüyor.

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ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararı öncesi 1860 dolar seviyesinde hareket eden altının ons fiyatı, beklentiler dahilinde gelen karar sonrası gün içi en düşük seviyesi olan 1831 dolar seviyesine kadar geriledi. Altının ons fiyatı, saat 22.13 itibarıyla yüzde 1.15 oranında düşüşle 1837 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Euro/dolar paritesi 1.21 seviyesinden 1.20 seviyesine gerilerken; ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise, yüzde 1.50 seviyesinden yüzde 1.55’e yükseldi.

"GENEL STRATEJİM DOLAR ENDEKSİNİN LEHİNE"

Stratejist Rıdvan Baştürk, Fed sonrası piyasa beklentilerini şöyle değerlendirdi: “Kararlar ile dolar endeksi sert değer kazanırken, emtialarda baskı gördük. Majör borsalar aşağı geldi, ancak düşüşler sınırlı kaldı. ABD 10 yıllık faizleri ise sert yükseldi. Burada yüzde 1.70 eşiği geçilirse piyasalardaki tehlike çanları daha kuvvetli çalacaktır.

Fiyatlarda oynaklık görebiliriz. Fakat genel stratejim dolar endeksinin lehine olmaya devam ediyor. Orta-uzun vadede dolar endeksi daha da güçlenecektir diye düşünüyorum. Gelecek aylarda açıklanacak olan enflasyon ve istihdam verileri önemli olur. Bu veriler yüksek geldiği sürece piyasa dolar endeksi lehine fiyatlama yapmaya devam edecektir”

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