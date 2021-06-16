‹ Önceki Haber Fed'in kararına altından sert tepki Fed'in kararına altından sert tepki

Powell: Enflasyon beklenenden daha yüksek olabilir

16.06.2021 - 21:54
Powell: Enflasyon beklenenden daha yüksek olabilir | Ekonomi Haberleri

Fed Başkanı Powell, "Enflasyondaki artış baz etkilerini kısmen yansıtıyor. Enflasyon beklenenden daha yüksek ve kalıcı olabilir" şeklinde belirtti.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın, faiz kararı sonrası basın toplantısında yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:

* Ekonomik aktivite ve istihdam göstergeleri iyileşti

* Salgından en fazla etkilenen sektörler zayıf olsa da iyileşme gösterdi

* Hızlı büyümenin çoğu, krizden çıkışı yansıtıyor

* Ekonomik görünüme dair riskler devam ediyor

* Enflasyon son aylarda dikkat çekici şekilde arttı

* Enflasyondaki artış baz etkilerini kısmen yansıtıyor

* Enflasyon beklenenden daha yüksek ve kalıcı olabilir

* 'Bir süre için' enflasyonun yüzde 2 üzerinde seyretmesini hedefliyoruz

* Hedeflerde kayda değer ilerleme sağlanana kadar varlık alımları sürecek

 


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.431 Değişim: -0,78% Hacim : 12.401 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.431 16.06.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,6208 Değişim: 0,06%
Düşük 8,6072 17.06.2021 Yüksek 8,6354
Açılış: 8,6158
10,3499 Değişim: 0,08%
Düşük 10,3344 17.06.2021 Yüksek 10,3693
Açılış: 10,3419
503,98 Değişim: 0,39%
Düşük 501,39 17.06.2021 Yüksek 505,00
Açılış: 502,03
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.