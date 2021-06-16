Powell: Enflasyon beklenenden daha yüksek olabilir | Ekonomi Haberleri

Fed Başkanı Powell, "Enflasyondaki artış baz etkilerini kısmen yansıtıyor. Enflasyon beklenenden daha yüksek ve kalıcı olabilir" şeklinde belirtti.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın, faiz kararı sonrası basın toplantısında yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:

* Ekonomik aktivite ve istihdam göstergeleri iyileşti

* Salgından en fazla etkilenen sektörler zayıf olsa da iyileşme gösterdi

* Hızlı büyümenin çoğu, krizden çıkışı yansıtıyor

* Ekonomik görünüme dair riskler devam ediyor

* Enflasyon son aylarda dikkat çekici şekilde arttı

* Enflasyondaki artış baz etkilerini kısmen yansıtıyor

* Enflasyon beklenenden daha yüksek ve kalıcı olabilir

* 'Bir süre için' enflasyonun yüzde 2 üzerinde seyretmesini hedefliyoruz

* Hedeflerde kayda değer ilerleme sağlanana kadar varlık alımları sürecek

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