Fed ne söyler? Altın ne yapar? | Altın Haberleri

Küresel piyasalar nefesini tuttu; bu akşam Türkiye saati ile 22:00’de açıklanacak olan ABD Merkez Bankası’nın faiz kararı ve sonrasındaki mesajlarına odaklandı. Gedik Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Onurcan Bal ve İntegral Yatırım Araştırma Müdürü Seda Yalçınkaya Özer Fed beklentilerini ve olası piyasa tepkilerini Bigpara'ya değerlendirdi.

Şenay Zeren

Piyasaların merakla beklediği gün geldi, çattı. Dünya ekonomileri; enflasyonist endişeler, tedarik sorunları ve enerji fiyatlarındaki yükselişler ile boğuşurken; üzerine bir de ABD-Rusya gerilimi eklenince küresel borsalarda sert satışlar yaşandı. Haftanın üçüncü işlem gününde dünya endeksleri dengelenmeye çalışırken; gözler ABD Merkez Bankası’na (Fed) çevrildi. Piyasalar, ABD Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) toplantısı sonrası Türkiye saati ile 22.00’de açıklanacak olan, faiz kararına ve para politikasıyla ilgili verilecek mesajlara odaklandı. Piyasalar bu toplantıdan faiz artırımı beklemezken; Fed’in ‘şahin tonu’ takip edilecek. Fed’in beklentiler dahilinde mesajlar vermesiyle piyasalarda daha dengeli seyir beklenirken; beklentilerin üzerinde şahinleşmesi sonrası piyasalarda sert hareketler görülebilir.

Fed önceki toplantısında, 2022 yılında 3 faiz artırımı ve toplamda yüzde 0,75 oranında yükselişe işaret ederken; enflasyondaki yükselişin sürmesi ve Başkan Powell’ın açıklamaları ile bu beklentiler yükseltti. Bunun yanında, Fed’in varlık alımı azaltımını (tapering) mart ayında sonlandırması ve yaklaşık 8,8 trilyon dolar olan bilançosunu da küçültmesi bekleniyor.

##$HABER_1472889$##

Fed’in para politikasında sıkılaşmaya gitmesiyle; doların dünyada güçlenmesi, ons altın fiyatlarının ise baskılanması bekleniyor. Ancak, enflasyondaki yükseliş ve yaşanan jeopolitik gerilim altın fiyatlarında ‘güvenli liman’ etkisini çalıştırdığı için yaşanan baskı sınırlı kalıyor. Gedik Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Onurcan Bal, "Toplantıda mart ayı için faiz artırımına işaret edilmesi büyük bir çoğunluk tarafından beklenirken, mart ayında sona erecek olan varlık alım programının şubat ayı içerisinde bitirilme ihtimali de masada bulunuyor. Ayrıca genel beklentiler içerisinde olmasa da Fed’in 25 baz puan yerine 50 baz puan faiz artırımına gidebileceğine ilişkin endişeler de öne çıkmaktadır" şeklinde değerlendirirken; İntegral Yatırım Araştırma Müdürü Seda Yalçınkaya Özer ise,“Ons altında yeni bir pozisyon açmadan önce Fed toplantısındaki mesajları almakta fayda var” diye belirtti.

ONS ALTIN 2 AYIN ZİRVESİNİ GÖRDÜ

Ons altın fiyatı, dünkü işlemlerde 1853 dolar seviyesine kadar yükselerek 19 Kasım tarihinden beri en yüksek seviyeyi görürken; bugün ise 1850 dolara kadar yükseldi. Ons altın, gün içerisinde en düşük 1843 dolar seviyesini görürken; şu dakikalarda yüzde 0.05 oranında düşüşle 1846 dolardan işlem gördü.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Gram altının fiyatı, yeni işlem gününe düşüşle başlarken; gün içerisinde en yüksek 804,59 lira seviyesini, en düşük ise 798,48 lira seviyesini gördü. Gram altın, dolar kurunda yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 12:41 itibarıyla yüzde 0.13 oranında yükselişle 802,82 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1313 lira, Cumhuriyet altını da 5 bin 405 liradan işlem görüyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 804 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 800 lira seviyeden başlamıştı.

FED DAHA FAZİA AGRESİFLEŞİR Mİ?

Onurcan Bal – Gedik Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı

ABD’de enflasyonist baskılar devam ederken, son dönemde Fed üyelerinden gelen açıklamalar ve en son açıklanan FOMC toplantı tutanakları Fed’in daha şahin bir tavır ortaya koyacağına ilişkin endişeleri arttırdı. Fed’e ilişkin artan sıkılaşma endişeleri, ocak ayı içerisinde küresel risk iştahı üzerinde baskı oluştururken, hisse piyasalarında satış baskısının artış kaydetmesine neden oldu. Bu nedenle bugün sona erecek olan Fed toplantısı piyasalar açısından oldukça kritik önemde.

Fed’in ocak ayı toplantısında faiz oranlarında bir değişime gitmesi beklenmezken, piyasalar karar metnindeki yönlendirmelere odaklanmış durumda. Türkiye saati ile 22:00’da sona erecek toplantısında mart ayında faiz artırımına gidilebileceğine dair bir yönlendirme çıkması oldukça muhtemel.

Mevcut durumda piyasalarda mart ayında başlamak üzere 2022 yılında Fed’in dört kez faiz artırımına gideceği fiyatlanmaya başlamış durumda. Son dönemde daha şahin bir tavır ortaya koyan ve enflasyon kaygılarının önemli ölçüde artış kaydettiği mevcut konjonktürde, Fed’in sözlü yönlendirmesi ve toplantı sonrasında Fed Başkanı Powell’ın mesajları risk iştahı ve fiyatlamalar açısından belirleyici olacaktır. Bu toplantıda mart ayı için faiz artırımına işaret edilmesi büyük bir çoğunluk tarafından beklenirken, mart ayında sona erecek olan varlık alım programının şubat ayı içerisinde bitirilme ihtimali de masada bulunuyor.

Toplantı sonrasında konuşma yapacak olan Fed Başkanı Powell’ın bilanço küçültmesine dair verebileceği mesajlar da kritik olacaktır. Ayrıca genel beklentiler içerisinde olmasa da Fed’in 25 baz puan yerine 50 baz puan faiz artırımına gidebileceğine ilişkin endişeler de öne çıkmaktadır. Powell’ın konuşması içerisinde faiz artırımının büyüklüğüne ilişkin işaretler de aranıyor olacaktır.

Faiz artırım yönlendirmesi, varlık azaltım programının hızı, ilerleyen süreç için bilanço küçültmesinin ne zaman gündeme gelebileceği ve faiz artırımın büyüklüğü gibi birçok konuya cevap aranacağı Fed toplantısı ve Powell’ın konuşması bugünün ve haftanın en kritik gelişmesidir. Fed’in daha agresif bir tavır ortaya koyması durumunda risk iştahının baskı altında kalmaya devam ettiği ve hisse piyasalarında satış baskısının sürdüğü görülebilir.

Aynı zamanda dolarda güç kazanımını ile ons altında satışların gündeme geldiği ve ABD tahvil faizlerinde yeniden yükseliş eğilimin güç kazandığı bir fiyatlama yaşanabilir. Ancak Fed’in sadece mart ayında faiz artırımına işaret etmesi ve bunun 25 baz puan olarak gerçekleşeceğinin anlaşılması, diğer konularda agresif bir yönlendirmenin gelmemesi halinde piyasalarda bir miktar rahatlama görülebilir.

ONS ALTINDA ANA YÖN YUKARI

Seda Yalçınkaya Özer – İntegral Yatırım Araştırma Müdürü

ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 1.90’a yaklaşması, doların güç kazanan bir temada olması ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırım sürecine çok yaklaşması, ons altın fiyatlarını baskılayacak oldukça belirgin unsurlar olmasına rağmen değerli metal 1800 dolar seviyesinin üzerindeki inatçı seyrini sürdürdü. Bununla birlikte teknik olarak izlediğimiz 1830 dolar direnç seviyesinin üzerine yükselen bir eğilim söz konusu.

Bugün Fed toplantısı, Türkiye saati ile 22:00’de sonlanacak ve 22.30’da Fed Başkanı Powel’ın açıklamaları takip edilecek. Bu toplantıda Fed’in faiz artırmayacağını biliyoruz. Beklentiler güçlü bir şekilde bu yönde. Ancak bu toplantıda mart ayındaki toplantıya yönelik ne kadar şahin söylemler gelecek bunları izliyor olacağız. Mart ayındaki toplantıda 50 baz puanlık bir faiz artırım beklentisi var. Bu toplantı mart ayına hazırlık toplantısı olacaktır.

Dolayısıyla söylemlerde şahinleşme olması muhtemel, ancak bu durum piyasa fiyatlarına yansımış olabilir. Bu durum ons altın üzerinde baskıcı durumu yavaşlatmış olabilir. Buna karşın Ons altında yeni bir pozisyon açmadan önce Fed toplantısındaki mesajları almakta fayda var. Ayrıca Bitcoin fiyatlarının sert bir şekilde düşmesi, ons altına olan talebi canlandırmış olabilir.

Taktiksel olarak, 1800 dolar seviyesi kritik destek konumunu sürdürüyor. Bu seviyeye doğru oluşabilecek bir teknik düzeltme alım fırsatı verebilir. Bununla birlikte yakın direnç olarak 1970 dolar seviyesini izliyoruz. Bu seviyenin üzerine yerleşen bir ons altın fiyatı, 2140 dolar seviyesine doğru güçlenebilir. Ons altın 1800 seviyesi altında görünümünü bozmadığı sürece ana yön yukarı.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR