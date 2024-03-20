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Fed kararı sonrası altın yükselişte

20.03.2024 - 22:19 | Son Güncelleme :
Fed kararı sonrası altın yükselişte | Altın Haberleri

ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararı sonrası altının ons fiyatı 2185 doları gördü. Bankalar arası piyasada ise gram altın 2174 TL seviyesinde.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Yatırımcıların beklediği an geldi ve ABD Merkez Bankası Fed faiz kararını açıkladı. Fed politika faizini yüzde 5.50 seviyesinde tutarak sabit bıraktı. Karardan önce 2157 dolar seviyesinde seyreden altının onsu kararın ardından önce 2174 dolar seviyesini test etti. Fed Başkanı Jerome Powell'in açıklamalarının ardından altının ons fiyatı 2185 dolara kadar çıktı.

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GRAM ALTIN NE KADAR OLDU? 

Yurt içi piyasalarda ise bankalar arası satılan gram altın 2274 TL'den alıcı bulunuyor. Serbest piyasada ise altının gramı 2479 TL seviyesinde. Kapalıçarşı'da çeyrek altın ise 4330 TL'den satılıyor. 

Altın yatırımcısı için Fed'in faiz indirimine başlayacağı tarih önemli. İki gün süren Fed toplantısının ardından Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyonun gerilediğini ancak kesintilere başlamak için hala yüzde 2 enflasyon hedefinden uzakta olduklarını belirtti. Powell bu yıl faiz indirimlerine başlanacağının sinyalini verdi. Fed Başkanı "Bu yıl bir noktada faiz indirmemiz büyük olasılık. Ancak görünüm belirsiz ve risklere karşı dikkatli olmaya devam ediyoruz" açıklamasında bulundu. Fed'in bu yıl üç kez kesinti yapması beklenirken parasal gevşemeye Haziran ayından önce başlanması beklenmyiyor.

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