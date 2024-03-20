Fed kararı sonrası altın yükselişte | Altın Haberleri

Fed kararı sonrası altın yükselişte
ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararı sonrası altının ons fiyatı 2185 doları gördü. Bankalar arası piyasada ise gram altın 2174 TL seviyesinde.
Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi
Yatırımcıların beklediği an geldi ve ABD Merkez Bankası Fed faiz kararını açıkladı. Fed politika faizini yüzde 5.50 seviyesinde tutarak sabit bıraktı. Karardan önce 2157 dolar seviyesinde seyreden altının onsu kararın ardından önce 2174 dolar seviyesini test etti. Fed Başkanı Jerome Powell'in açıklamalarının ardından altının ons fiyatı 2185 dolara kadar çıktı.
GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?
Yurt içi piyasalarda ise bankalar arası satılan gram altın 2274 TL'den alıcı bulunuyor. Serbest piyasada ise altının gramı 2479 TL seviyesinde. Kapalıçarşı'da çeyrek altın ise 4330 TL'den satılıyor.
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