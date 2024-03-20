Fed kritik faiz kararını açıkladı | Faiz Haberleri

ABD Merkez Bankası Fed faizi yüzde 5.50'de sabit tutma kararı aldı.

ABD Merkez Bankası(Fed), gösterge faiz oranını beklentiler dahilinde yüzde 5.50 olarak bıraktı. Karar oybirliğiyle alındı.

Açıklamalarda istihdam kazanımlarının güçlü olduğu vurgusu yapıldı. Fed ayrıca enflasyonun geçen yıl gerilediğini ancak yüksek seyretmeye devam ettiğini belirtti.

FAİZ İNDİRİMİ İÇİN ENFLASYON ŞARTI

Fed, enflasyonun hedefe doğru gittiğine daha büyük güven duyana kadar faiz indirimi olmayacağını açıkladı. Fed, 2024 yılında daha hızlı büyüme, daha düşük işsizlik ve daha yüksek çekirdek enflasyon bekliyor.

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BÜYÜME TAHMİNİ YÜKSELDİ

Fed yetkilileri önümüzdeki üç yıl için GSYH tahminini yukarı yönlü revize etti.

Fed'in açıkladığı "Ekonomik Projeksiyon Raporu"na göre, 2024 yılı GSYH beklentisi yüzde 1,4'ten yüzde 2,1'e çıkarıldı.

Fed yetkililerinin 2025 yılı için GSYH beklentisi yüzde 1,8'den yüzde 2,0'ye, 2026 yılı için beklentisi yüzde 1,9'dan yüzde 2,0'ye yükseldi. Fed yetkilileri uzun dönem GSYH beklentilerini yüzde 1,8 seviyesinde tuttu.

ABD ekonomisi 2023 yılının son çeyreğinde öncü verilere göre yüzde 3,2 büyüdü. GSYH ile ilgili final sonuçları 20 Mart'ta açıklanacak.

İŞSİZLİK BEKLENTİSİ BU YIL İÇİN GERİLEDİ

Fed yetkilileri bu yıl için işsizlik oranı beklentilerini aşağı yönlü revize ederken, önümüzdeki yıl için değiştirmedi.

Buna göre, işsizlik oranı tahmini bu yıl için yüzde 4,1'den yüzde 4,0'e çekildi, 2025 yılı için yüzde 4,1 olarak bırakıldı. 2026 yılı tahmini yüzde 4,1'den yüzde 4,0'e revize edilirken, uzun dönem için yüzde 4,1 olan beklentiler aynı kaldı.

ABD'de Şubat ayı itibarıyla işsizlik oranı yüzde 3,9 olarak açıklandı.

FAİZ TAHMİNİ

Fed yetkililerinin bu yıl için medyan faiz tahmini değişmezken, gelecek iki yıl için yükseldi.

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Bu yıl için medyan faiz tahmini yüzde 4,6'da kalırken, gelecek yıl için yüzde 3,6'dan yüzde 3,9'a, 2026 yılı için yüzde 2,9'dan yüzde 3,1'e yükseltildi. Yetkililer, uzun dönem için yüzde 2,5 olan tahminlerini de yüzde 2,6'ya çıkardı.

ÇEKİRDEK PCE BEKLENTİLERİNİ BU YIL İÇİN YÜKSELDİ

Fed'in projeksiyonunda, bu yıl için çekirdek PCE beklentisi yüzde 2,4'ten yüzde 2,6'ya çıkarken, gelecek yıl beklentisi yüzde 2,2, 2026 yılı beklentisi yüzde 2,0 olarak korundu.

Yetkililerin PCE enflasyon beklentileri bu yıl için yüzde 2,4'te bırakırken, gelecek yıl için yüzde 2,1'den yüzde 2,2'ye çıkardı. 2026 yılı ve uzun dönem için yüzde 2,0 olan beklentiler değişmedi.

Fed yetkilileri 3 ayda bir ABD'nin işsizlik, enflasyon, ekonomik büyüme ve faiz oranlarıyla ilgili önümüzdeki 3 yıl ve uzun döneme ilişkin tahminde bulunuyorlar.

ÜÇ FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ

Federal Açık Piyasa Komitesi üyeleri, 2024 sonu faiz oranlarına ilişkin medyan projeksiyonu 4,50 ile 4,75 arasındaki orta noktada bıraktı. Bu durum Fed üyelerinin yıl sonundan önce hala yüzde 0,75 puanlık kesinti bekledikleri anlamına geliyor. Uzmanlar bu durumu Fed'in 2024 yılında 0,25 baz puanlık üç faiz indirimi yapabileceği şeklinde yorumluyor.

2023 yılının Aralık ayında yapılan Fed toplantısında, 2024 yılı için üç faiz indiriminin beklendiği açıklanmıştı. Ancak özellikle ABD enflasyon verilerinin Şubat ayında beklenenden yüksek gelmesi ile bazı kesimler Fed'in faiz indirimi sayısını azaltabileceği tahminlerinde bulunmuşlardı.

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