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Fransız moda devinin hisseleri sert düştü... Bir günde 7 milyar euro kayıp

20.03.2024 - 22:36 | Son Güncelleme :
Fransız moda devinin hisseleri sert düştü... Bir günde 7 milyar euro kayıp | Genel Haberler

Fransız moda devi Kering'in hisseleri, markalarından olan Gucci'nin zayıf satış performansı beklentisi nedeniyle Paris borsasında yüzde 11'den fazla geriledi.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Fransız moda devi Kering, markalarından biri olan Gucci'nin 2024 yılı satış beklentilerini açıklamasının ardından Paris borsasında şimdiye kadarki en kötü gününü yaşadı. AFP'nin haberine göre şirket, Gucci'nin Asya-Pasifik bölgesindeki zayıf performansı nedeniyle yılın ilk üç ayındaki satışlarda 2023'ün ilk çeyreğine göre yüzde 10'luk bir düşüş beklediğini açıklamıştı. 

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Kering hisselerindeki gerileme gün içinde yüzde 15'i aştı. Ardından hisseler günü yüzde 11,9 düşüşle 375,20 eurodan kapandı. Düşüş, Kering'in piyasa değerinden neredeyse yedi milyar euroyu sildi.

Hisseler, Mart 2020'de, Kovid salgınının başlangıcında ve Ekim 2008'deki küresel mali kriden bile daha kötü bir performans gösterdi. 

Deri çantalarıyla ünlü bir marka olan Gucci, Kering'in gelirinin yarısını oluşturuyor. Şirketin satışları 2023'te yüzde altı düşüşle 9,9 milyar euroya gerilemişti. Diğer markaları arasında Yves Saint Laurent, Balenciaga ve Bottega Veneta'nın da yer aldığı Kering, ilk çeyrek satışlarını 23 Nisan'da borsa kapanışının ardından yayınlayacak.

Şubat ayında, CEO Francois-Henri Pinault, Kering'in 2023'te net karında yüzde 17'lik bir düşüş olacağını açıklamasının ardından Gucci'yi tekrar rayına oturtma stratejisini sürdüreceğine söz vermişti.

Kering, geçen yıl Gucci'nin üst yönetimini değiştirdi. 2015'ten beri markayı yöneten Marco Bizzarri'nin yerine CEO yardımcısı ve Pinault'un sırdaşı Jean-Francois Palus'u atadı.


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