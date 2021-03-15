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Çeyrek altın ne kadar?

15.03.2021 - 11:30
Çeyrek altın ne kadar? | Altın Haberleri

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 422 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 690 lira, Cumhuriyet altını 2.805 liradan satılıyor.

Cuma günü altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişin etkisiyle gram altın günü bir önceki kapanışın yüzde 1,2 üzerinde 419,5 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 421,8 lirada dengelendi. Aynı dakikalarda çeyrek altın 690 lira, Cumhuriyet altını da 2.805 liradan satılıyor.

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Altının ons fiyatı ise cuma gününü yüzde 0,2'lik artışla 1.727 dolardan tamamlamasının ardından bugün yüzde 0,1 düşüşle 1.725 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

Analistler, tahvil faizlerindeki yükselişin ve bu paralelde dolar talebinin artmasının altının ons fiyatında satış baskısı yarattığını belirterek, yurt içinde ise dolar kurundaki yükselişin altın fiyatlarını desteklediğini bildirdi.

Bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed), İngiltere Merkez Bankası (BoE), Japonya Merkez Bankası (BoJ) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararları ve tahvil piyasasına yönelik sözle yönlendirmelerin emtia piyasalarının yönü açısından belirleyici olacağını kaydeden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.700 doların destek, 1.730 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.


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