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Tarım ÜFE şubat ayında yükseldi

15.03.2021 - 11:33
Tarım ÜFE şubat ayında yükseldi | Ekonomi Haberleri

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) şubatta bir önceki aya göre yüzde 2,61, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,32 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı. Buna göre, söz konusu endekste şubatta bir önceki aya göre yüzde 2,61, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,32 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 16,67 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre değişime bakıldığında, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 2,62, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 2,47, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 2,55 artış kaydedildi.

Ana gruplarda aylık bazda değişim ise çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 7,37, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 2,75 artış, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 0,16 azalış olarak kayıtlara geçti.

Yıllık en fazla artış yüzde 37,64 ile turunçgiller alt grubunda oldu. Alt tarım gruplarında geçen yılın aynı ayına göre en fazla artış gösteren diğer alt gruplar ise yüzde 29,86 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar ve yüzde 29,8 ile lifli bitkiler olarak gerçekleşti.

Yıllık en az artış gösteren alt gruplar ise yüzde 1,11 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler, yüzde 5,08 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular ve yüzde 14,55 ile yağlı meyveler oldu.

Aylık en fazla artış yüzde 8,08 ile turunçgiller alt grubunda gerçekleşti. Bir önceki aya göre en fazla artış gösteren diğer alt gruplar ise yüzde 3,81 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler ve yüzde 3,42 ile canlı sığırlar (manda dahil), bunlardan elde edilen işlenmemiş süt olarak belirlendi.

Buna karşılık bir önceki aya göre azalışın olduğu alt gruplar ise yüzde 2,23 ile çeltik ve yüzde 1,76 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular olarak gerçekleşti. Aylık en az artış gösteren alt gruplar ise yüzde 0,75 ile diğer çiftlik hayvanları ve hayvansal ürünler ve yüzde 1,1 ile lifli bitkiler oldu.

Şubat 2021'de endekste kapsanan 86 maddeden, 22 maddenin ortalama fiyatında azalış olurken 3 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 61 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.


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