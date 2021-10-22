çeyrek altın fiyatları ne kadar? gram altın fiyatları ne kadar? 22 Ekim çeyrek altın fiyatları

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Çeyrek altın ne kadar oldu? 22 Ekim altın fiyatları

22.10.2021 - 10:54 | Son Güncelleme :
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Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 552 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın 905 lira, Cumhuriyet altını 3.685 liradan satılıyor.

Dün dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 3,3 üzerinde 545,5 liradan tamamladı.

AA'nın haberine göre; altının gram fiyatı, yeni güne de artışla başlamasının ardından, saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,2 üzerinde, 552 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 905 lira, Cumhuriyet altını da 3.685 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 1.793 dolardan alıcı buluyor.

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Analistler, dolar kurundaki yükselişin yurt içinde altın fiyatlarının da hızlı yükselmesine neden olduğunu belirterek, altının ons fiyatında 1.790 dolar üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 1.810 dolar seviyesinin gündeme gelebileceğini söyledi.

Bugün ABD ve Avrupa'da yayımlanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi verileri ile başta ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell olmak üzere Fed yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini kaydeden analistler, piyasalar kapandıktan sonra yayımlanması beklenen Standard&Poor's'un Türkiye'ye ilişkin kredi notu değerlendirmesinin de yatırımcıların odağında bulunduğunu söyledi.


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