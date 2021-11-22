gram altın fiyatları ne kadar?, ons altın fiyatları ne kadar? 22 Kasım altın fiyatları

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Çeyrek altın kaç lira? 22 Kasım güncel altın fiyatları

22.11.2021 - 14:26
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Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 663 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın 1.086 lira, Cumhuriyet altını 4.429 liradan satılıyor.

Cuma günü altının ons fiyatındaki düşüşe karşın dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 1,1 üzerinde 668,4 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya ise düşüşle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalışla 663,0 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.086 lira, Cumhuriyet altını da 4.429 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 değer kaybıyla 1.844 dolardan alıcı buluyor.

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Analistler, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları ve enflasyon endişelerinin gündemin üst sıralarında yer almaya devam ettiğini belirterek, para politikaların ilişkin belirsizliklerin de varlık fiyatlamalarını zorlaştırdığını ifade etti.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ve 2. el konut satışları ile Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, bu hafta ABD Başkanı Joe Biden'ın açıklayacağı Fed Başkanı adayı ve enflasyonla ilgili söylemlerinin yatırımcıların odağında bulunduğunu söyledi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatı için 1.850 ve 1.875 dolar seviyelerinin direnç, 1.830 doların ise destek konumunda bulunduğunu bildirdi.


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