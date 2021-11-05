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Çeyrek altın fiyatları yükselişte! 5 Kasım altın fiyatları

05.11.2021 - 11:09
5 Kasım gram altın fiyatları ne kadar?, ons altın fiyatları ne kadar?

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 562 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın 922 lira, Cumhuriyet altını 3.760 liradan satılıyor.

Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 1,9 üzerinde 559 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 562,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 922 lira, Cumhuriyet altını da 3.760 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 1.796 dolardan alıcı buluyor.

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Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısında tahvil alımları azaltım hızının ekonomik gelişmelere bağlı olacağı ve faiz artırım süreci için istihdam piyasasında daha fazla iyileşmeye ihtiyaç duyulduğuna işaret ettiğini anımsatarak, bu kapsamda bugün açıklanacak ABD'nin istihdam raporundaki verilerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

Fed'in kararları sonrası gelişmiş ülke tahvil faizlerindeki gerilemeden destek bulan altının ons fiyatında, ABD'nin istihdam verileri sonrası oynaklığın artabileceğine dikkati çeken analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.780 doların destek, 1.810 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.


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