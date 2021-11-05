  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Borsa İstanbul güne yatay başladı
‹ Önceki Haber Toyota kâr tahminini güncelledi Toyota kâr tahminini güncelledi Sonraki Haber › Çeyrek altın fiyatları yükselişte! 5 Kasım altın fiyatları Çeyrek altın fiyatları yükselişte! 5 Kasım altın fiyatları

Borsa İstanbul güne yatay başladı

05.11.2021 - 10:12
Borsa İstanbul güne yatay başladı | Ekonomi Haberleri

Borsa İstanbul 100 endeksi, güne 1.575,83 puanla yatay başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,16 puan ve yüzde 0,01 artarak 1.575,83 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,01 ve holding endeksi yüzde 0,25 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,99 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 0,39 ile gıda, içecek oldu.

CANLI BORSA İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

BIST 100 endeksi, dün yüzde 1,85 değer kazanarak günü 1.575,67 puandan tamamladı ve tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.
Analistler, ABD Merkez Bankası'nın son toplantısında tahvil alımları azaltım hızının ekonomik gelişmelere bağlı olacağı ve faiz artırım süreci için istihdam piyasasında daha fazla iyileşmeye ihtiyaç duyulduğuna işaret ettiğini anımsatarak, bu kapsamda bugün açıklanacak ABD istihdam raporundaki verilerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

Bugün ayrıca Almanya'da sanayi üretimi ve Avro Bölgesi'nde perakende satışlar verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, tahvil piyasasındaki gelişmelerin de dikkatle izlenmesi gerektiğini vurguladı.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri, dün yüzde 1,60 seviyelerinden yüzde 1,51'lere kadar gerilemesinin ardından bugün yüzde 1,54 seviyesinde bulunuyor. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.590 seviyesinin direnç, 1.540 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.584 Değişim: 0,50% Hacim : 23.756 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.569 05.11.2021 Yüksek 1.587
Açılış: 1.576
9,7012 Değişim: 0,19%
Düşük 9,6664 05.11.2021 Yüksek 9,7468
Açılış: 9,6829
11,2095 Değişim: -0,15%
Düşük 11,1657 05.11.2021 Yüksek 11,2733
Açılış: 11,2262
564,51 Değişim: 1,05%
Düşük 557,05 05.11.2021 Yüksek 565,09
Açılış: 558,62
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.