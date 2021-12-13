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Çeyrek altın fiyatları yükselişte! 13 Aralık altın fiyatları

13.12.2021 - 12:06
Altın fiyatları 13 Aralık: Ons, çeyrek ve gram altında son durum

Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 828 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1786 dolar seviyesinde bulunuyor.

Gram altın fiyatları, haftanın ilk işlem gününe hafif bir düşüşle başlarken; sonrasında dolar kurunda yaşanan hareketlilikle yükselişe geçti. Gram altın, gün içinde yaşadığı yükselişlerle gördüğü tüm zamanların en yüksek seviyesini 836 lira seviyesine taşırken; gün içinde en düşük 793 lira seviyesini gördü. Gram altın, saat 11.58 itibarıyla yüzde 4,38 oranında yükselişle 828,32 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1353 lira, Cumhuriyet altını da 5 bin 583 liradan satılıyor.

Gram altın fiyatları, geçtiğimiz haftayı 795 lira seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 793 lira seviyesinden başlamıştı.

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Altının ons fiyatı çarşamba günü yapılacak olan ABD Merkez Bankası (Fed), toplantısında olacak. Fed'in vereceği mesajlarda varlık alımı azaltımı (tapering) ve faiz artırım takvimi ile ilgili ipuçları aranacak. Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1788 dolar seviyesini görürken; en düşük ise 1781 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.21 oranında yükselişle 1786 dolardan işlem gördü.

 


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