Dolar fiyatlarında son durum | Döviz Haberleri

Dolar fiyatları şu dakikalarda 14.47 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 16.32 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, geçtiğimiz haftayı 13.88 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 13.83 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne düşüşle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 13.8180 TL seviyesini, en yüksek ise 14.5930 TL seviyesini görürken; kur saat 12.19 itibarıyla 14.4765 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 16.4920 TL'yi görürken; şu dakikalarda 16.3281 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 19.1735 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.30 oranında düşüşle 96.38 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.1266 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 21.69 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 21.07 seviyesinde bulunuyor.

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