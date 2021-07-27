çeyrek altın fiyatları ne kadar? gram altın fiyatları ne kadar? 27 Temmuz altın fiyatları

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Çeyrek altın fiyatları ne kadar?

27.07.2021 - 11:26
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Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 495,8 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın 815 lira, Cumhuriyet altını 3.330 liradan satılıyor.

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 494,7 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 495,8 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 815 lira, Cumhuriyet altını da 3.330 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1.799 dolardan alıcı buluyor.

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Analistler, yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı öncesi altının ons fiyatında durağan bir seyrin hakim olduğunu, Fed'den varlık alımının azaltılmasına ilişkin yapılacak sözle yönlendirmelerin oynaklığı artırabileceğini bildirdi.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.810 ve 1.830 doların direnç konumunda olduğunu kaydeden analistler, olası düşüşlerde 1.780 dolar desteğinin takip edileceğini ifade etti.


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