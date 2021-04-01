‹ Önceki Haber İstanbul'un enflasyonu açıklandı İstanbul'un enflasyonu açıklandı Sonraki Haber › Euro Bölgesi imalat PMI 24 yılın en büyük artışı Euro Bölgesi imalat PMI 24 yılın en büyük artışı

Çeyrek altın fiyatları ne kadar?

01.04.2021 - 12:42
Çeyrek altın fiyatları ne kadar? | Altın Haberleri

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 452 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 736 lira, Cumhuriyet altını 3.008 liradan satılıyor.

Dün dolar kurundaki düşüşe karşın ons altının fiyatındaki yükselişin etkisiyle 446-456 lira bandında dalgalanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 452,6 liradan tamamladı.

Gram altın, bugüne ise düşüşle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 451,8 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 736 lira, Cumhuriyet altını da 3.008 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise dün günü yüzde 1,3'lük artışla 1.707 dolardan tamamlamasının ardından bugün yüzde 0,6 yükselişle 1.718 dolardan alıcı buluyor.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinin bugün yüzde 1,70 sınırına gerilemesinin, alternatif bir yatırım aracı olarak altının ons fiyatını desteklediğini belirterek, gram altının ise kur odaklı hareketine devam ettiğini söyledi.

Dolar endeksi ve tahvil faizlerindeki hareketliliğin emtia fiyatları açısından belirleyici olmaya devam edeceğini vurgulayan analistler, bugün ABD ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini bildirdi. Analistler, ons altında 1.700 ve 1.675 seviyelerinin destek, 1.746 doların direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.424 Değişim: 2,29% Hacim : 20.300 Mio.TL Son veri saati : 17:41
Düşük 1.399 01.04.2021 Yüksek 1.424
Açılış: 1.399
8,1291 Değişim: -1,34%
Düşük 8,1041 01.04.2021 Yüksek 8,2878
Açılış: 8,2399
9,6000 Değişim: -0,71%
Düşük 9,5507 01.04.2021 Yüksek 9,7559
Açılış: 9,6686
452,30 Değişim: -0,01%
Düşük 448,01 01.04.2021 Yüksek 456,99
Açılış: 452,33
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.