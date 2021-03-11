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Çeyrek altın fiyatları ne kadar?

11.03.2021 - 12:06
Çeyrek altın fiyatları ne kadar? | Altın Haberleri

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 416,1 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 686 lira, Cumhuriyet altını 2.795 liradan satılıyor.

Dün altının ons fiyatındaki yükselişe karşın dolar kurundaki düşüşün etkisiyle gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,9 altında 416,6 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 11.10 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 416,1 lirada dengelendi. Aynı dakikalarda çeyrek altın 686 lira, Cumhuriyet altını da 2.795 liradan satılıyor.

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Altının ons fiyatı ise dün yüzde 0,6'lık kazançla günü 1.726 dolardan tamamlamasının ardından bugün yüzde 0,7 artışla 1.737 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

Analistler, ABD'de beklentilerin altında kalan çekirdek enflasyon ve sorunsuz geçen tahvil ihalelerinin ardından 10 yıllık tahvil faizlerinde düşüş yaşandığını, bu gelişmenin altının ons fiyatını desteklediğini belirterek, buna karşın dolar endeksindeki düşüşün gram altın fiyatı üzerinde satış baskısı yarattığını söyledi.

Bugün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararının piyasaların odağında bulunduğunu vurgulayan analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.720 doların destek konumunda bulunduğunu, 1.740 doların aşılması halinde ise 1.770 doların direnç olarak izleneceğini bildirdi.


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