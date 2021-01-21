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Çeyrek altın fiyatları ne kadar?

21.01.2021 - 11:21
Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Gram altın fiyatları ne kadar? 21 Ocak güncel altın fiyatları

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 444,3 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 723 lira, Cumhuriyet altını 2.958 liradan satılıyor.

Dün altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 1 üzerinde 445,9 liradan tamamladı.
Gram altın, yeni güne değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 444,3 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 723 lira, Cumhuriyet altını da 2.958 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.868 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

Analistler, ABD'deki mali teşvik paketine ilişkin beklentilerin artmasıyla dün yüzde 1,6 değer kazanan altının ons fiyatının bugün yatay bir seyir izlediğini söyledi.

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Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) kararlarının varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini aktaran analistler, iki bankanın da politika faizinde değişikliğe gitmesinin beklenmediğini bildirdi.

Analistler, bugün, yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, inşaat izinleri, konut başlangıçları ve Philadelphia Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların direnç, 1.840 doların destek konumunda olduğunu dile getirdi.


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