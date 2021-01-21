Bakan Varank: Savunma sanayisinde devler ligine çıkacağız | Ekonomi Haberleri

Bakan Varank, "İnanıyorum ki özellikle son 5 yılda yaptığımız yatırımlar çok kısa süre içinde ülkemizi savunma sanayisinde devler ligine çıkaracak" dedi.

Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "İnanıyorum ki özellikle son 5 yılda yaptığımız yatırımlar çok kısa süre içinde ülkemizi savunma sanayisinde devler ligine çıkaracak. Çok yakın zamanda Avrupa semalarında da Türkiye'den satın alınan Bayraktar'ların ve Anka'ların uçtuğunu göreceğiz." açıklamasında bulundu.

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