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Çeyrek altın fiyatları ne kadar?

16.12.2020 - 13:24
Çeyrek altın fiyatları ne kadar? | Altın Haberleri

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 466,7 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 761 lira, Cumhuriyet altını 3.110 liradan satılıyor.

Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 1,2 üzerinde 467,2 liradan tamamladı.
Gram altın, yeni güne dolar kuruna paralel düşüşle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 466,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 761 lira, Cumhuriyet altını da 3.110 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 1.861 dolar seviyesinden işlem görüyor.

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Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı bazı ülkelerde ek kısıtlamaların getirilmesinin risk algısını görece artırdığını ve altının ons fiyatını desteklemeye devam ettiğini söyledi.

Bugün, dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararının yanı sıra toplantı sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.820 doların destek, 1.880 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.


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