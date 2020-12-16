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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yaptırım ilk defa Türkiye'ye uygulanıyor

16.12.2020 - 15:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yaptırım ilk defa Türkiye'ye uygulanıyor | Ekonomi Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Niğde-Ankara Otoyolu 2. Kesim Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı. Açılış konuşmasında ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı yaptırımlara değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan "ABD yaptırımları açıklandı. Çok net ifade ediyorum. 2017'den bu yana CAATSA konusunda hiçbir ülkeye bu yaptırım uygulanmamıştır. İlk defa bir NATO üyesi olarak ülkemize uygulanmaktadır. Bu nasıl bir ittifaktır, bu nasıl bir müttefikliktir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin CAATSA yaptırımlarına ilişkin olarak "İlk defa bir NATO üyesi olarak ülkemize uygulanmaktadır. Bu nasıl bir ittifaktır, bu nasıl bir müttefikliktir" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Niğde-Ankara Otoyolu 2. Kesim Açılış Töreni'nde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'ye karşı uygulanan yaptırımlara ilişkin olarak "S400 konusu olmasaydı başka bir gerekçeyle benzer konulara başvurulacağı belli oluyor. Tehditle yolumuzdan çevirmeye çalışıyorlar" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Açıkkuyu-Alayhan arasındaki ikinci kesimin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Toplam uzunluğu 330 kilometreye varan otoyolu Eylül ayı başında hizmete açmıştık. Yolun tamamını devreye almış oluyoruz.

Edirne'den Şanlıurfa'ya kadar kesintisiz otoyol mümkün hale gelmiştir. 4 saate varan seyahat süresi artık neredeyse yarı zamanda tamamlanabilecektir. Yılda 1.6 milyar liranın üzerinde ekonomiye katkısı olacaktır. Bozkırı yeşile döndürüyoruz.

Akıllı yol olarak tasarlanması diğer yollardan farklı özellikler öne çıkarıyor. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.

Sağlık alanında dev adımlar atıp, yatırımlarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Ulaştırma yatırımlarında da Türkiye'yi çağ atlatıyoruz. İnşallah Cumartesi günü de Kuzey Marmara Otoyolu'nu açacağız. Bu mutlulukları milletimizle paylaşacağız.

Salgın nedeniyle işleri azalan esnaflarımıza önceki gün açıkladım. Kamu arazilerini kullanan turizmcilerimiz için de 1 milyar liraya yakın erteleme getirdik. KDV ve stopaj vergilerinin sürelerini de uzattık. Kısa çalışma gibi destekleri zaten sürdürüyoruz. Elimizde bulunan tüm kaynakları kullanarak iş insanlarımızın ve çalışanlarımızın yanında duruyoruz.

İçinden geçtiğimiz tarihi dönemde en büyük gücümüz, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizdir. Son 7 yıldır uğradığımız her saldırıyı nasıl boşa çıkardıysak bunları da hüsrana uğratacağız. Gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz. Türkiye büyüdükçe güçlendikçe hedeflerine yaklaştıkça bunlarla bağlantılı olarak istikbal ve egemenlik haklarına sıkı sıkıya bağlı kaldıkça saldırılar artıyor. Tek taraflı yaptırımlarla bizi yolumuzdan çevirmeye çalışıyorlar. AB'nin yaptırım tehditleri vardı. Dün de ABD yaptırımları açıklandı. Çok net ifade ediyorum. 2017'den bu yana CAATSA konusunda hiçbir ülkeye bu yaptırım uygulanmamıştır. İlk defa bir NATO üyesi olarak ülkemize uygulanmaktadır. Bu nasıl bir ittifaktır, bu nasıl bir müttefikliktir. Bu karar ülkemize aleni bir saldırıdır. Gerekçe Türkiye'nin Rusya'dan S400 savunma sistemi almış olmasıdır. ABD kendi elindeki hava savunma sistemlerinin ülkemize satışına izin vermiyor. F35'lerin bine yakın parçasını Türkiye üretiyor. ABD ihtiyacımızı başka yerden karşıladık diye yaptırım silahını çekmiştir.

Üstelik bunu kendi yayınladıkları raporlarda alenen belirtiyorlar. S400 konusunda endişeniz varsa teknik çalışma grubu kuralım sorunu çözelim teklifiyle gittik. Maksat üzüm yemek değil bağcıyı dövmektir. S400 konusu olmasaydı başka bir gerekçeyle benzer konulara başvurulacağı belli oluyor. Tehditle yolumuzdan çevirmeye çalışıyorlar.

Savunma sanayimizi her bakımdan bağımsız hale getirmek için iki kat fazla çalışacağız. Projeleri hızlandırıp destekleri artıracağız. İsmail Demir ve ekibine daha çok sahip çıkacağız. Yakın işbirliğiyle yolumuza devam edeceğiz. Ülke olarak böyle bir durumla ilk defa karşılaşmıyor. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra da yaptırıma tabi tutulmuş, bugünkü savunma sanayinin temelleri atılmıştı.

Terörle mücadelemizi sınır ötesi harekatlarımızı savunma sanayi ürünleri ihracatımızı kararlılıkla devam ettireceğiz. Hamdolsun Türkiye bu tür yaptırımlarla kilitlenip kalma noktasını geride bırakmıştı. Elbette sıkıntılar olacaktır ama her sıkıntı çözüm için bir kapı aralayacaktır. Bu şarkı burada bitmez, bir kez daha durmak yok yola devam diyoruz. Nitekim savunma sanayimizden yeni müjdeler alıyoruz. Milli ve yerli HİSAR A envantere giriş öncesi kabul testi yapıldı. Son test birkaç ay gecikti. Normal şartlarda yurtdışından tedarik edilen parçaya ambargo uygulandı. Yerli parçayı kısa sürede geliştirdik, füzeye entegre ettik kısa sürede neticeye ulaştık.

Dolaylı müdahalelerle yerli ürünlerle envantere almaya hazır hale getirdik. HİSAR A füzemizin seri üretimi hayırlı olsun.

Bu güzel hizmetten dolayı Savuna Sanayi Başkanlığı, Aselsan, Roketsan TÜBİTAK'ı tebrik ediyorum.


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