Çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? 3 Kasım altın fiyatları | Altın Haberleri

Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 551 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1780 dolar seviyesinde bulunuyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 551 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 549 lira seviyeden başladı. Gram altının fiyatı, yeni güne hafif düşüşle başlarken; gün içerisinde en yüksek 553,55 lira seviyesini, en düşük ise 549,46 lira seviyesini gördü.

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Gram altın, ons altın fiyatında yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket ederken, saat 10.51 itibarıyla yüzde 0.13 oranında düşüşle 551,28 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 896 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 686 liradan işlem görüyor.

Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1788 dolar seviyesini; en düşük ise 1778 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.42 oranında düşüşle 1780 dolardan işlem gördü.

Analistler, bugün veri gündeminin de yoğun olduğunu, ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve fabrika siparişleri, Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı ve dünya genelinde hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.780 ve 1.770 doların destek, 1.810 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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