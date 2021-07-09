çeyrek altın fiyatları ne kadar? gram altın fiyatları ne kadar? altın fiyatları

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Çeyrek altın fiyatları kaç lira?

09.07.2021 - 11:18
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Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 504,4 lira seviyesinde işlem görüyor. eyrek altın 827 lira, Cumhuriyet altını 3.377 liradan satılıyor.

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 503,6 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından, saat 10.55 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 504,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 827 lira, Cumhuriyet altını da 3.377 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.805,5 dolardan alıcı buluyor.

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Analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvillerine olan talebin kısmen de olsa azalmasının altının ons fiyatını desteklediğini söyledi. Teknik olarak altının ons fiyatında 1.810 doların önemli direnç olduğunu kaydeden analistler, 1.780 doların ise destek olarak takip edileceğini bildirdi.


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