9 Temmuz dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Sterlin fiyatları ne kadar?

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Dolar kurunda son durum

09.07.2021 - 11:14
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Dolar fiyatları, güne düşüşle başlamasının ardından 8,69 TL seviyelerinde işlem görürken; Euro fiyatları ise 10,28 TL seviyesinde hareket ediyor.

Dün dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, günü yüzde 0,1 artışla 8,6966'dan tamamladı. Dolar/TL, yeni güne düşüşle başlamasının ardından 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 8,6890'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre avro/TL yüzde 0,31 azalışla 10,2820'den, sterlin/TL de 0,25 değer kaybıyla 11,9605'ten satılıyor. Dolar endeksi ise önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 92,45 seviyesinde seyrediyor.

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Analistler, ABD'de artan tahvil talebinin dolar kurunu küresel para birimleri karşısında desteklediğini söyledi. Öte yandan, bugün yurt içinde açıklanan verilere göre, cari işlemler hesabı mayısta 3 milyar 81 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 31 milyar 858 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 12,12'den 12,62'ye, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 10,16'dan yüzde 10,43'e yükseldi.

Bugün, günün geri kalanında yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ile ABD Merkez Bankası'nın para politikası raporunun takip edileceğini kaydeden analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında delta varyantına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini bildirdi.


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