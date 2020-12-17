Gram altın ne kadar? 17 Aralık altın yorum

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 468 lira seviyesinde; altının ons fiyatı ise 1875 dolardan işlem görüyor. Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı Bal, “Fed sonrasında etkili olan alımlarla 50 günlük üssel ortalaması (1864 dolar) üzerinde fiyatlanan ons altında, ortalama üzerinde tutunma sağlanmasına durumunda yükselişlerin devam ettiği izlenebilir” şeklinde değerlendirdi.

Şenay Zeren

Gram altın fiyatı, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 465 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 468 lira seviyesinden başladı. Ons altın fiyatlarında yaşanan yükselişle beraber yeni güne değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı; gün içerisinde en düşük 466.41 lira seviyesini, en yüksek ise 469.66 lira seviyesini gördü. Altının gram fiyatı saat 13.15 itibarıyla yüzde 0.09 oranında yükselişle 468.15 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 765 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 147 liradan satılıyor.

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ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün beklentiler doğrultusunda faizlerde değişiklik yapmamasına karşın Fed Başkanı Jerome Powell'ın risklere vurgu yaparak, mali yardımların önemine dikkat çekmesi altının ons fiyatını desteklerken; altının ons fiyatı gün içerisinde en yüksek 1883 dolar seviyesini en düşük ise 1862 dolar seviyesini gördü. Altının ons fiyatı şu dakikalarda ise yüzde 0.60 oranında yükselişle 1875 dolardan işlem gördü.

ALTINDA YÜKSELİŞİN DEVAMI İÇİN BU SEVİYE ÖNEMLİ

Onurcan Bal – Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı

Kasım ayı içerisinde aşı çalışmalarıyla ilgili elde edilen başarılar ve gelen olumlu haber akışları küresel risk iştahını desteklerken, aşı cephesindeki olumlu gelişmeler ons altın fiyatlarını baskıladı. Kasım ayının son bölümünde ons altında satışlar hız kazanırken, 200 günlük üssel ortalama (1800 dolar) altında 1764 dolar seviyeleri test edildi. Ancak bu seviyeden gelen alımlarla ons altında aralık ayı içerisinde toparlanma çabasının etkili olduğu görülüyor.

Kasım ayında aşı kaynaklı artan iyimserlik temel fiyatlama olurken, aralık ayında ABD'de tekrar gündeme gelen destek paketi ve doların küresel çapta değer kaybetmesi ons altındaki toparlanmada etkili oluyor. Aşı çalışmaları ve bu taraftaki izin başvuruları yakından izlenmeye devam edilecek. Bu taraftaki iyimser hava ve risk iştahının korunması ons altındaki yükselişleri sınırlayabilir. Ancak vaka sayılarında devam eden artış, salgın kaynaklı endişeler ve ekonomik toparlanmanın güç kaybetmesi aşağı yönlü risk unsurları olarak gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.

Aralık ayı içerisinde yükselişin görüldüğü ons altında 50 günlük üssel ortalama (1864 dolar) test edilirken, dün gerçekleşen Fed toplantısında varlık alım programına ilerleme kaydedilinceye kadar devam edileceğine yönelik vurgu ons altını destekledi. Fed sonrasında etkili olan alımlarla 50 günlük üssel ortalaması (1864 dolar) üzerinde fiyatlanan ons altında, ortalama üzerinde tutunma sağlanmasına durumunda yükselişlerin devam ettiği izlenebilir.

Buna bağlı olarak 1886 – 1899 dolar ve 1916 dolar seviyeleri kısa vadeli direnç noktaları olarak takip edilebilir. 1900 dolar üzerindeki kapanışlar teknik görünümdeki iyileşmeye katkı sağlayacak olup, 1916 dolar direnci üzerinde 1930 – 1965 dolar aralığı gündeme gelebilir.

Düzeltme hareketlerinin etkili olması ve 50 günlük ortalama üzerinde kalıcılık sağlanamaması durumundaysa 1850 dolar seviyesi kısa vadeli ilk destek noktasıdır. 1850 dolar altında kâr satışlarının devam edebileceği ons altında 1835 – 1820 dolar ve 200 günlük üssel ortalama (1805 dolar) önemli destek seviyeleridir. 200 günlük ortalama altında kapanışlar kısa vadeli teknik görünümün zayıflamasına ve satışların hız kazanmasına neden olabilecektir. Aşı kaynaklı gelişmeler, salgın endişeleri, ekonomik verilerin seyri ve gerek merkez bankaları gerekse hükümetlerden gelebilecek destek hamleleri yakından takip edilecektir. Kısa vadede gelişmelere bağlı olarak volatilitenin devam edebileceği ons altında ise düşük faiz ve bol likidite ortamına bağlı olarak uzun vadeli beklentiler yukarı yönlü kalmaya devam ediyor.

Ekonomide yeni döneme ilişkin verilen güçlü mesajlar, TCMB'den gelen güçlü faiz artırımı ve normalleşme adımları Türk Lirası başta olmak üzere TL varlıkları destekleyen temel gelişmeler olarak karşımıza çıkıyor. Kasım ayı içerisinde ons altındaki kayıplar ve dolar/TL kurunda yaşanan düşüşlere bağlı olarak gram altında sert kayıplar yaşandı. Yurt içinde TCMB’ye ve yeni ekonomiye yönetimine olan güven korunurken, yurt içinde olumlu havanın devamlılığı ilerleyen süreçte başta Türk Lirası olmak üzere gram altının seyri üzerinde belirleyici olacaktır.

Avrupa ve ABD ile ikili ilişkiler ve yurt içinde atılması planlanan reform adımları da yakından izlenecektir. Dün gerçekleşen TCMB 2021 Yılı Para ve Kur Politikası sunumu ön plana çıkarken, TCMB Başkanı Naci Ağbal’ın piyasalarla kurduğu iletişim oldukça önemliydi. TCMB Başkanı Naci Ağbal, sıkı para politikası ve enflasyonla mücadele vurgusu yaparken, güçlü iletişim ve öngörülebilirlik gibi konularda piyasa dostu mesajlar verdi.

Dün Türk Lirası’nda değer kazanımları görüldü. Kasım ayında yaşanan sert düşüşlerin ardından gram altın aralık ayında bir miktar toparlanma kaydederek son dönemde ise yatay bir seyir izlemektedir. Dolar/TL kuru ve ons altındaki fiyatlamalar gram altın üzerinde belirleyici olacaktır. Son dönemde 50 ve 100 günlük üssel ortalamalar (469,65 / 459,50) arasında sıkışık bir seyir izleyen gram altında kırılma yönünde hareketlerin hız kazandığı görülebilir. 50 günlük ortalama (469,65 TL) üzerinde 477,50 – 484,80 – 496,40 ve 508,15 TL seviyeleri direnç konumunda bulunmaktadır. Geri çekilmelerde ise ilk destek 100 günlük üssel ortalama (459,50 TL) olurken, ortalama altında satışlar hız kazanabilir. Bu durumda 451,50 ve 30 Kasım’da test edilen 440,20 TL seviyesi destek olarak takip edilebilir. 440,20 TL altında 200 günlük üssel ortalama (425,95 TL) gündeme gelebilir.

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