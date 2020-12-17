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Bakan Varank'tan yerli aşı açıklaması

17.12.2020 - 11:45
Bakan Varank'tan yerli aşı açıklaması | Ekonomi Haberleri

Bakan Varank, video konferans yöntemiyle TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu Aşı ve İlaç Konferansı'na katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşmalarından notlar;

* 8 aşı geliştirme projesi başta olmak üzere 17 proje üretiliyor. 17 projeye emek veren tüm arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. 5 aşı projesinden 2 tanesinin yürütücüsü de bizlerle. Küresel salgın hız kesmeden devam ediyor.

* Tasarım, prototip aşı ve hayvan çalışmaları aşamaları sonrasında 4 aşı adayımız hayvan deneylerini başarıyla tamamlamış durumda.

* 2 hususta yük söz konusu. 1'incisi ekonomi, 2'incisi sağlık sektörü. Hamdolsun Türkiye bu sınavı başarıyla veren ülkeler arasında. Yerinde ve doğru adımlar attık. Dinamik ve kapsayıcı tedbirler geliştirdik. Atılacak her adım ülkemizde aşı ve ilaç çalışmalarına çağ atlatacak.

* İnoktif aşı, virüs benzeri parçacık aşı, adönavirüs aşısı, ASC zerrecik teknolojilerine ilişkin aşı hakkında çalışmalar devam ediyor.


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