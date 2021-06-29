29 Haziran gram altın fiyatları, ons altın fiyatları, çeyrek altın, altın yorum

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 498 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın 815 lira, Cumhuriyet altını 3.335 liradan satılıyor. İşte aracı kurumların altın fiyatı analizleri...

Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşün etkisiyle 496,6 liraya kadar gerileyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,9 altında 497,1 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,3 artışla 498,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 815 lira, Cumhuriyet altını da 3.335 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise dün yüzde 0,2'lik düşüşle 1.778,2 dolardan kapanmasının ardından şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1.775 dolardan alıcı buluyor.

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Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında görülen delta varyantının yayılımına ilişkin endişelerin risk iştahını azalttığını belirterek, dolara olan talebin artmasının ise bugün altının ons'unda düşüş yaşanmasını beraberinde getirdiğini söyledi.

Enflasyon ve faiz artırımının zamanlamasına dair belirsizliklerin sürmesi ile altının ons fiyatının 1.770-1.790 bandında seyretmeye devam ettiğini aktaran analistler, bandın hangi yönde kırılacağının ise bundan sonraki seyir açısından önem taşıdığını kaydetti.

Bugün Almanya'da enflasyon, Avro Bölgesi ve ABD'de tüketici güven endeksi verilerinin izleneceğini bildiren analistler, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ve ABD Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının ise sözle yönlendirmelerin devamı açısından önemli olacağını ifade etti.

ALTINDA YUKARI YÖNLÜ HAREKET İHTİMALİ YÜKSEK

Vakıf Yatırım

Son FOMC toplantısının ardından reel faizlerdeki sıçramanın etkisiyle sert satışlara maruz kalan ons altında, reel faizler tekrar geri çekilmesine rağmen yukarı hareketler sınırlı kalıyor. Son birkaç işlem gününde oldukça dar bantta seyreden altında 1.795 seviyesini ilk direnç olarak takip ediyoruz. Bu seviye üzerinde 1.820-1.830 bölgesi hedeflenebilir. 1.760 seviyesini ise kritik destek olarak izlemeye devam ediyoruz. Bu seviyenin altında satışların devamı beklenmelidir.

Reel faizlerdeki geri çekilmenin etkisiyle, altında kısa vadede yukarı yönlü tepki ihtimalini yüksek görüyoruz.

GRAM ALTINDA DÜŞÜŞ TRENDİ SONA MI ERDİ?

ALB Forex

Gram altın, düşüş trendi etkisindeki hareketini sonlandırdı. Daha önceki bültenlerimizde MACD indikatöründeki uyumsuzluktan söz etmiştik. MACD ile fiyat arasındaki uyumsuzluk devam ediyor. Ayrıca düşen trendden onay aldığı ve 498.50 seviyesini test ettiği görülüyor.

498.50 seviyesi üzerindeki fiyatlamalarda 502.85 direnç olarak takip edilebilir. Tersi durumda 495.20 destek konumunda bulunuyor.

Dirençler: 498.50 / 502.85 / 505.70

Destekler: 495.20 / 492.40 / 485.00

Ons altında, 1795 / 1770 bölgesinde sıkışma devam ediyor. Sabah hafif satıcılı seyir izlenen değerli metalde satışların devam etmesi durumunda 1770 ilk destek olarak izlenebilir. 2020 Mart ayından bu yana devam eden yükseliş trendi 1730 seviyesinden geçmekte. 1770 seviyesi üzerinde kalıcılık devam ettiği sürece 1795 seviyesine doğru hareketler yaşanabilir.

Dirençler: 1795 / 1825 / 1845

Destekler: 1770 / 1755 / 1730

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