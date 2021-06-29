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Dolar kurunda son durum

29.06.2021 - 10:34
dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 29 Haziran güncel dolar fiyatları

Dolar fiyatları, güne yükselişle başlamasının ardından 8,73 TL seviyelerinde işlem görürken; Euro fiyatları ise 10,40 TL seviyesinde hareket ediyor.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,9 azalışla 8,6913'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 10.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 8,7323'ten işlem görüyor.

Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre avro/TL yüzde 0,4 artışla 10,4034'ten, sterlin/TL de 0,4 değer kazancıyla 12,1111'den satılıyor.
Dolar endeksi ise önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 91,9 seviyesinde seyrediyor.

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Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında görülen yeni varyantların küresel bazda risk algısını artırdığını, bu durumun da doları diğer para birimleri karşısında desteklediğini söyledi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon, Avro Bölgesi ve ABD'de tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamalarının da yatırımcıların odağında olduğunu kaydetti.


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