gram altın fiyatları ne kadar? ons altın fiyatları ne kadar? 20 Ağustos altın fiyatları

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 489 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın 806 lira, Cumhuriyet altını 3.290 liradan satılıyor. Gedik Yatırım - Yatırım Danışmanı Karadağ, altın fiyatları üzerinde etkili olan son gelişmeleri değerlendirirken; destek ve direnç noktalarını analiz ederek altın fiyatlarının aşağı ve yukarı yönde yön arayışlarını belirtti.

Dün dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 487,2 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de değer kazancıyla başlayarak yükseliş eğilimini üst üste 3. güne taşımasının ardından, saat 13.46 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,82 üzerinde 489,80 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 806 lira, Cumhuriyet altını da 3.290 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 1.787 dolardan alıcı buluyor.

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Analistler, dolar endeksindeki yükselişin altının ons fiyatını baskılamayı sürdürdüğünü söyledi. Küresel piyasalarda artan dolar talebiyle dolar/TL'nin değer kazanmaya devam ettiğine dikkati çeken analistler, buna bağlı olarak yurt içinde altın fiyatlarının yükseliş eğiliminde hareket ettiğini vurguladı.

Analistler, teknik açıdan 1.790 seviyesinin önemli direnç olarak takip edileceğini aktaran analistler, 1.760 doların destek konumunda olduğunu bildirdi.

ONS ALTINDA 1835 DOLAR SEVİYESİNE DİKKAT

Eda Karadağ – Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı

Altın geçtiğimiz günlerde 1687 dolar seviyesine doğru düşüş kaydetti. Sonrasında buradan gelen destekle 1700 dolar seviyesinin üzerine doğru hareketine başladı. Altın şu sıralarda 1774-1788 dolar aralığında seyrediyor. Ons altın için en yakın direnç bu haftada aşmakta zorlandığı 1795 dolar olarak görülüyor. Bu direncin üzerine bir kırılım altının 1812 dolar direncine doğru ivmelenmesini destekleyebilir. Altında 1812 dolar direncinin üzerinde 1835 dolar direnci bulunuyor.

16 Haziran Fed akşamı sonrası altında satışlar başladı ve o tarihten bu yana 1835 dolar seviyesi aşılamadı. Bu nedenle kısa vadede yukarı yönlü hareketini sürdürmek isterse 1835 dolar direnci aşılamadığı müddetçe bu yükselişin bir geçici bir yükseliş olarak yorumlanması beklenebilir. Ancak 1835 dolar seviyesinin üzerinde bir seyir hem toparlanmanın devam etmesini hem de 1865 dolar seviyesine doğru fiyat hareketini destekleyebilir.

Altında 1835 dolar üzeri kapanışlarda ilave pozisyon denemeleri yapılabilir. Buna karşın, 1835 dolar direncine doğru hareketinde zorlanması durumunda da bu noktalar satış açısından değerlendirilebilir. Ons altın için 1795 dolar direncini kıramadığı sürece ilave pozisyonlar açısından temkinli olunmalı. Bu direnç aşılamazsa altında aşağı yönlü harekete neden olabileceği düşünülüyor. Altında geri çekilmelerin devamı durumunda 1773 - 1760 – 1750 dolar destekler olarak görülüyor. Özellikle 1760-1750 dolar destek alanı güçlü ve bu destek alanının altında 1676-1687 dolar destek bölgesi karşımıza çıkıyor. Daha önceki dönemlerde 1750-1760 dolar aralığının altında kapanışlar satışların hızlanmasına ve 1676-1687 dolar seviyelerine doğru sürmesine neden olduğu için biraz kritik bölge.

Bu nedenle 1750 dolar altına doğru bir eğim altındaki görünümün daha da bozulmaya başladığının göstergesi olarak yorumlanabilir. Bu durumda aşağıda belirtilen destekler takip edilmeli ve bu desteklerden gelebilecek tepki alımları, ilave pozisyon açısından uygun olabilir. Aşağıda 1676-1687 dolar bölgesi stop alınarak yeni pozisyonlar denenebilir. Altın için son günlerde Fed belirsizliği, Dolar endeksinin seyri ve Delta varyantına dair endişelerin etkisi ciddi oynaklık yaratıyor. Bu nedenle, altın için sadece teknik analizle hareket etmek orta ve uzun vadede pek sağlıklı olmayabilir. Özellikle, Dolar endeksi 93,00 puan üzerinde kuvvetlenme çabasını korursa bu durumda altında yükselişinde zorlanabilir ve belirtilen dirençlere doğru ivmesinde başarısız kalabilir.

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