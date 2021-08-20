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Bakan Elvan: 2021 yılı için yüzde 8'in üzerinde bir büyüme bekliyoruz

20.08.2021 - 11:14 | Son Güncelleme :
Bakan Elvan: 2021 yılı için yüzde 8'in üzerinde bir büyüme bekliyoruz | Ekonomi Haberleri

Hazine Bakanı Elvan, "2021 yılı için yüzde 8'in üzerinde büyüme bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan Kocaeli İş Dünyası Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Elvan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Ayrıcalıklı bir öneme sahip saha ziyaretlerimize çok önem veriyoruz. Kocaeli güçlü üretim altyapısı ile ülkemizin en dikkat çekici rol modellerinden birisi. Burada üretim çeşitliliği inovasyon gözü pek ve cesaretli girişimciler var.

Sürdürülebilir büyüme ve kalkınmada Kocaeli’nin başarısı pek çok ilimize ilhan verecek nitelikte. Kıymetli konular 2020 senesi tüm dünyada her türlü ekonomik ve sosyal düzenin test edildiği bir yıl oldu. Milyonlarca insan işsiz kaldı. Tüm ülkeler ellerinde imkanlar çerçevesinde genişleyici para politikaları uyguladılar.

Pandemi süreci küresel ekonomik gündeme ilişkin üç temel sorunu beraberinde getirdi. Bunlardan ilk küresel enflasyon oranındaki artış. Küresel emtia maliyetlerindeki artış girdi maliyetleri kanalıyla sanayicimiz etkiliyor. Gelişmiş ülke otoriteleri enflasyon eğilimindeki artışın geçici olacağını düşünse de bunun beklenenden daha kalıcı olacağını göz ardı edemeyiz.

Pandemi ile birlikte karşılaştığımız ikinci sorun tedarik zinciri ile ilgili sorunlar oldu. Çip krizi bir çok sektörü olumsuz etkiledi ve etkilemeye devam ediyor. Küresel ekonominin önündeki üçüncü sorun ise borçluluk oranlarında yaşanan artışlar. Pek çok ülkede gerek kamu gerek özel sektör borçluluk oranlarının hızla yükseldiğine şahit oluyoruz.

"YÜZDE 8'İN ÜZERİNDE BÜYÜME BEKLİYORUZ"

Türkiye pandeminin gerek sağlık gerek sosyoekonomik mücadelede son derece başarılı oldu. Salgın ile mücadelede çoğu gelişmiş ülkenin sağlık sistemi yetersiz kaldı. Türkiye’de ise sağlık alanında daha önce hayata geçirdiğimiz güçlü altyapılar sayesinde başarı ile yürüttük. Salgın sürecinde kapsamlı politikalar uyguladık. Türkiye ekonomisi sağın sürecinde büyümeye devam etti. Sanayi büyümenin motoru haline gelmiş durumda. 2021’in ikinci çeyreğinde üretim ihracat ve baz etkisinin katkısıyla yüzde 20 üzerinde bir büyüme bekliyoruz. Öncü göstergeler ekonomide büyüme ve yatırım eğiliminin üçüncü çeyrekte de sürdüğünü gösteriyor. 2021 yılı için yüzde 8’in üzerinde bir büyüme bekliyoruz.

Bu yılın büyüme performansı açısında dikkat çekici bir diğer özelliği de yüksek büyümeyi düşük cari açık ile gerçekleştirecek olmamızdır. Dünya ihracatından aldığımız pay artıyor. Cari açıktaki düşüş dış finansman ve ülke riski baskısını azaltmada da kritik bir rol oynayacak. 2021 yılında milli gelirin yüzde 3’ü civarında bir cari açık vermeyi bekliyoruz. Bu başarının temelinde Türk sanayisi bulunuyor.

Büyüme performansımız ile küresel ölçekte olumlu ayrışırken tüm dünyada olduğu gibi olumsuz yan etkileri de ortaya çıktı. Kurlardaki oynaklık enflasyon ve ülke risk primimiz artış gösterdi. Verimli ve nitelikli yatırım ortamı için düşük enflasyon, kur istikrarı, risk algısının azaltılması ve bekleyişlerin yönetilmesi kritik önemdedir.

Yılın son çeyreğinde enflasyon eğilimin yılın son çeyreğinde düşüş eğilimine gireceğini düşünüyoruz. Bütçe gelişmeleri yıl sonu hedefimiz ile uyumlu gidiyor.


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