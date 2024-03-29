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Altında yeni rekor

29.03.2024 - 09:43 | Son Güncelleme :
Altında yeni rekor | Altın Haberleri

Altının gram fiyatı 2337 TL'ye çıkarak tarihi seviyesini gördü.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Yükselişini sürdüren gram altın tarihi zirvesini gördü. Piyasalar tarafından ABD Merkez Bankası Fed'in ne zaman faiz indirimine başlayacağını fiyatlıyor. Fed Başkanı Jerome Powell, Fed'in parasal gevşeme politikasına bu yıl içinde başlamasını beklediklerini açıklamıştı. Uzmanlar ise Fed'in 2024 yılında 3 kez faiz indirmesini bekliyor. Bu gelişmeler doğrultusunda altının onsu 2234 dolar seviyesine kadar çıktı. 

Uluslararası piyasada altının ons fiyatının hareketi, dolar/TL'nin yönü ve piyasa beklentileri ışığında altının gram fiyatı rekor kırdı. Altının gramı gün içerisinde 2337 TL seviyesine çıkarak tarihi zirvesini gördü. Serbest piyasada altının gtram fiyatı ise 2405 TL seviyesinde seyrediyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın ise 4162 TL'den alıcı buluyor. Tam altın 16333 TL'den satılıyor. 

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