Altında yeni rekor | Altın Haberleri

Altında yeni rekor
Altının gram fiyatı 2337 TL'ye çıkarak tarihi seviyesini gördü.
Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi
Yükselişini sürdüren gram altın tarihi zirvesini gördü. Piyasalar tarafından ABD Merkez Bankası Fed'in ne zaman faiz indirimine başlayacağını fiyatlıyor. Fed Başkanı Jerome Powell, Fed'in parasal gevşeme politikasına bu yıl içinde başlamasını beklediklerini açıklamıştı. Uzmanlar ise Fed'in 2024 yılında 3 kez faiz indirmesini bekliyor. Bu gelişmeler doğrultusunda altının onsu 2234 dolar seviyesine kadar çıktı.
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