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THY Libya uçuşlarına yeniden başlıyor

29.03.2024 - 09:11 | Son Güncelleme :
THY Libya uçuşlarına yeniden başlıyor | Genel Haberler

Türk Hava Yolları(THY), uzun süre önce ara verdiği Libya uçuşlarına yeniden başladı. THY’nin Libya’nın Trablus kentine başlattığı seferle Afrika kıtasında 62 noktaya uçuş gerçekleştiriyor.

Uzun süre önce ara verdiği Libya uçuşlarına dün itibariyle başlayan Türk Hava Yolları, Boeing B737-78D tipi uçaklarıyla gerçekleştireceği Trablus seferlerini Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftada 3 gün icra edecek. Yolcular, 23 Mart ile 5 Mayıs 2024 tarihleri aralığında satın alacakları biletlerle, 28 Mart ile 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında İstanbul’dan Trablus’a 379 USD’den, Trablus’dan İstanbul’a ise 299 USD’den seyahat edebilecek.

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"TEKRAR SEFER BAŞLATMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ "

Ara verdiği Libya seferlerine yeniden başlayan THY’nin ilk uçuşunun ardından Mitiga Uluslararası Havalimanı’nda bir tören düzenlendi. Törende konuşan yapan Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, ‘’Türk Hava Yolları olarak, kıtaları birbirine bağlamanın heyecanını bu kez Libya’nın başkenti Trablus’ta hissediyoruz. Tarihi bağlarımız bulunan Libya’ya tekrar sefer başlatmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gelişen pazar ve artan talepler ile birçok kıtayı olduğu gibi Afrika’yı da kültürlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Gelişen ve değişen endüstriyel yatırımlar ile orta ve uzun vadede Afrika kıtasında turizmin ve ticaretin öneminin artacağına inanıyoruz.’’ dedi. 


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