TİM'den kakao fiyatları ve çikolata açıklaması | Ekonomi Haberleri

Son günlerde artan kakao fiyatları çikolata ihracatçılarının da gündemine geldi. Kuraklık nedeniyle Batı Afrika'da kakao üretimi azalmış, çoğu üretici firma kapanmıştı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Türkiye Gıda İhracatçıları, iklim değişikliği ve kuraklık gibi etkenlere bağlı olarak ton başına fiyatı 10 bin doları aşarak tarihi zirveye ulaşan kakao fiyatları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Çikolata ve kakao içeren gıda müstahzarları ihracatının, 2023 yılında gerçekleşen 12,4 milyar dolar büyüklüğündeki hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı içinde yüzde 7'lik yere sahip olduğuna dikkat çeken TİM Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Ahmet Tiryakioğlu, kakao fiyatlarındaki yükselişi şu şekilde değerlendirdi:



“TÜİK verilerine göre geçen yıl 211 bin tonu geçen toplam kakao ithalatımızın büyüklüğü 672 milyon dolara ulaştı. Yurt içindeki tüketim ihtiyacını da kapsayan bu hammadde girişinin sonunda 2023 yılı çikolata ve kakaolu ürün ihracatımız 860 milyon dolar oldu. Gıdanın hemen hemen her alanında olduğumuz gibi, firmalarımız çikolata konusunda da çok geniş bir coğrafyaya hizmet veren rekabetçi bir yapıya sahip. Öte yandan uluslararası müşteri profilimizin temel bir özelliği, fiyat hassasiyetlerinin yüksek olması. Bir kilo kakao fiyatının 10 dolara ulaştığı bir ortamda çikolata üretim maliyetleri zorlayıcı oluyor.”



GÜNEY DOĞU'DAN EN FAZLA ÇİKOLATA İHRACATI IRAK, LİBYA VE ABD'YE



Yılın ilk 2 ayında Türkiye'nin çikolata ve kakaolu mamul ihracatının yüzde 14,3 artışla 149,2 milyon dolara eriştiğine dikkat çeken Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Celal Kadooğlu şu değerlendirmede bulundu:



“Kakao fiyatlarında yaşanan artışın tam da talebin çok yükseldiği Ramazan Bayramı öncesine gelmesi, ürünün satış kârlılığını etkiledi. Fiyatların artmasında arz sıkıntısının yanında, ilerleyen aylarda talebin daha da artacağını öngörerek stok yapan büyün alıcıların spekülatif etkisi olduğu kesin. Mevcut üretim rakamları, fiyatların uzun süre daha gevşemeyeceğini gösteriyor. Stoklarındaki kakaonun azalmaya başladığını gören üreticilerimiz de tedarik sorununu aşmak için alternatif ülkelere yoğunlaşıyor. Güneydoğu Anadolu son yıllarda çikolata ve kakaolu ürün ihracatında en güçlü bölgelerden biri haline geldi. Bu ürünün bölgemizin hububat sektörü ihracatı içindeki payı 2023 yılında yüzde 4,8 seviyelerine yükseldi. Güneydoğu’dan en fazla çikolata ihracatını Irak ve Libya'dan sonra ABD'ye yapıyoruz. İhracatçı firmalarımız çikolata çeşitlerini son yıllarda çok artırdılar, inovatif ürünlerle güçlü markalarımızın sayısını artırmayı amaçlıyoruz.”

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