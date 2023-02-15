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Altında endişeli düşüş! Yatırımcılar dikkat...

15.02.2023 - 08:23 | Son Güncelleme :
Altında endişeli düşüş! Yatırımcılar dikkat... | Altın Haberleri

ABD enflasyon verilerinin beklentileri karşılayamaması ve Fed'in faiz artırımına devam edebileceğine yönelik sinyal vermesinden dolayı altın fiyatlarında hızlı geri çekilme yaşandı. Ons altın 1846 dolara kadar geriledi.

Altın yatırımcıları kısa sürede hızlı düşüşlerle karşı karşıya kaldı. Yatırımlarını altın tarafında değerlendirmek isteyenlere son darbe ABD enflasyon verisinden geldi. ABD'de TÜFE düşüş gösterse de beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Bu durum da ABD Merkez Bankası'nın faiz artırım hızında değişiklik yapmamasına neden olabileceği beklentisini doğurdu.

Enflasyondaki inatçı seyir, Fed'in para politikasını sıkılaştırmaya devam edeceğini gösteriyor.

ONS ALTIN DÜŞTÜ

Ons altın fiyatları ABD enflasyon verisi sonrasında güç kaybetti. Ons altın güne 1855 dolar seviyesinden başladı. Gün içinde en düşük 1846 dolar, en yüksek de 1860 dolar seviyesini gördü. Şu sıralar yüzde 0.50 oranında düşüşle 1847 dolar seviyesinde işlem görüyor.

GRAM ALTIN DA DÜŞÜŞTE

Gram altın fiyatları da ons altındaki düşüşe paralel olarak gerilemesini sürdürdü. Gram altın güne 1124 lira seviyesinden başladı. Gün içinde en düşük 1118 lira, en yüksek de 1127 lira seviyesini gördü. Şu sıralar yüzde 0,40 oranında düşüşle 1118 liradan alıcı buluyor.

ALTIN ÜZERİNDE BASKI ARTABİLİR

Uzmanlar, Fed'in daha agresif sıkılaştırma politikasına geçmesi halinde altın üzerinde baskının daha da yükselebileceğini belirtti. Temmuz ayına kadar faiz artırımlarının olabileceğine dikkat çeken uzmanlar zirvenin Temmuz'da görüleceğini de ifade ediyor.

DOLAR VE EURO STABİL SEYREDİYOR

Döviz tarafında sakin seyir devam ediyor. Dolar 18.8489 lira, euro ise 20,2080 liradan işlem görüyor.


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