Arjantin'de enflasyon 3 haneye dayandı | Ekonomi Haberleri

Ekonomisini bir türlü toplayamayan Arjantin'de enflasyon 2023 yılında da yükseliş gösterdi.

Arjantin ekonomisi yüksek enflasyonla başa çıkamıyor. Politika setlerinin işlememesi nedeniyle Arjantin 2023'ün ilk enflasyon verisi piyasa tahminlerinin üzerinde gerçekleşti.

Arjantin'de Ocak ayında TÜFE bir önceki aya göre yüzde 6 arttı. Piyasalarda bu beklenti yüzde 5,9 seviyesindeydi.

Yıllık enflasyon ise yüzde 98,8 olarak gerçekleşti.

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