Borsa İstanbul güçlü yükselişle açıldı | Piyasa Haberleri

Borsa İstanbul 8 Şubat'tan bu yana kapalı kalmıştı ve işlemlere bugün açıldı. BİST güne yüzde 5,86 oranında yükselişle 4769 puandan başladı.

Borsa İstanbul, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem felaketi sonrasında 8 Şubat 2023 tarihinde işlemlere kapatılmıştı. Bugün ise işlemler yeniden başladı.

SPK ve Borsa İstanbul tarafından yapılan düzenlemelerle işleme açılan BİST güne yüzde 5,86 oranında yükselişle 4769 puandan başladı. Açılışın ardından alımlarda daha da güçlendi ve BİST şu sıralar yüzde 8,50 oranında primle 4890 puandan işlem görüyor.

SPK geri alımlarda genel kurul şartını kaldırdı



Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) dün bir dizi tedbir açıkladı. SPK, payları borsada işlem gören halka açık ortaklıkların, genel kurul kararı aranmaksızın, yönetim kurulu kararı ile geri alım programı başlatabileceğine karar verdi. Ayrıca Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin hisse geri alımlarında ve dağıtılmış kar paylarında vergi tevkifatı oranlarının sıfırlandı.



Borsa İstanbul’dan bir dizi tedbir



Borsa İstanbul, piyasaların açılışı ile birlikte piyasa işleyiş esaslarında yapılacak değişiklikleri Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımladı.



Değişiklikler kapsamında, VİOP ve Pay Piyasası seans sonu saatlerinin uyumlaştırılması amacı ile VİOP'ta işlem gören tüm vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin seans sonu zamanı 5 dakika kısaltılarak tam iş günlerinde 18.10, yarım işgünlerinde 12.40 olarak belirlenecek.



VİOP'ta Pay ve Endeks Türev Pazarlarında yer alan sözleşmelerdeki bekleyen İptale Kadar Geçerli (İKG) ve Tarihli (TAR) emirlerin Borsa tarafından iptal edileceği belirtilen duyuruda; "Pay Piyasasında emir işlem oranının 15:1'den 5:1'e düşürülmesine, Pay Piyasasında emir işlem oranı eşik değer aşım ücreti 0,03 kuruştan 0,25 kuruşa yükseltilmesine, Pay Piyasasında Emir İptali, Fiyat Kötüleştirme ve Miktar Azaltımı (İAK) ücret kalemlerinin yüzde 20 artırılmasına ve VİOP'ta yüz binde 1 (0,00001) olarak uygulanan iradi emir iptal ücreti oranının da yüzde 20 artırılarak yüz binde 1,2 (0,000012) olarak belirlenmesine karar verildi" ifadeleri kullanıldı.



Öte yandan Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre Ocak 2023 itibarıyla depremin etkilediği 10 ilde 381 bin 383 borsa yatırımcısı bulunuyor.

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