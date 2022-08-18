Altın yorum 18 Ağustos: Ons, çeyrek ve gram altında son durum

Altın fiyatları Fed tutanakları sonrası yukarı yönlü hareket ederken; yaşanan tüm gelişmeleri Gedik Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Onurcan Bal, Bigpara’ya değerlendirdi.

Ons altın fiyatları 3 gündür aralıksız süren değer kaybına Fed tutanakları sonrası sonlandırdı. Dün ABD Merkez Bankası (Fed), Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) 26-27 Temmuz’da düzenlenen toplantısına ilişkin tutanaklarını dün yayımladı. Tutanaklarda, enflasyonun düştüğüne dair hiçbir kanıt olmadığı ve önümüzdeki dönemde faiz artırım hızının ekonomik verilere bağlı olduğu belirtti. Ayrıca, enflasyon önemli ölçüde düşene kadar faiz artırımını devam edileceği vurgulandı. Altın, Fed tutanakları sonrası faiz artırımında daha ılımlı hareket edilebileceği beklentisiyle değer kazancına yöneldi.

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Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1772 dolar seviyesini; en düşük 1760 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0,27 oranında yükselişle 1766 dolarda hareket ediyor.

Gram altının fiyatı gün içerisinde en yüksek 1032,34 lira seviyesini, en düşük ise 1016,07 lira seviyesini görürken; saat 17:00 itibarıyla yüzde 1,00 oranında yükselişle 1027,82 lira seviyesinde bulunuyor.

ALTINDA DALGALI SEYİR DEVAM EDEBİLİR

Onurcan Bal – Gedik Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı

Mayıs ayından itibaren Fed’e ilişkin agresif sıkılaşma beklentileri ve risk iştahındaki zayıflamanın etkisiyle küresel çapta değer kazanımlarını genişleten dolara bağlı olarak ons altının bu süreçte baskı altında kaldığı ve aşağı yönlü bir seyir izlediği takip edildi. Güçlenen dolar nedeniyle ons altında geçmiş dönemlerde güçlü bir destek olarak çalışan 500 günlük üssel ortalamanın kırılması da satışların teknik olarak hız kazanmasına neden oldu. Nisan ayının ikinci yarısından temmuz ayının ikinci yarısına kadar ons altında zayıf bir görünüm etkili oldu. Ancak temmuz ortalarından ağustos ayı ortalarına kadar küresel risk iştahının bir miktar toparlanma kaydetmesi ve Fed’e ilişkin agresif sıkılaşma endişelerinin yatışmasının etkisiyle doların son aylardaki değer kazanımlarını bir miktar geri vermesi, ons altında toparlanma çabasını ve tepki alımlarını beraberinde getirdi.

Ağustos ayı içerisinde 500 günlük üssel ortalamasını (1.791 dolar) test eden ancak ortalama üzerinde kalıcılık sağlayamayan ons altının son günlerde ise yeniden teknik satışlarla karşılaştığı görülmektedir. Dün akşam yayınlanan FOMC tutanaklarında enflasyonun düştüğüne dair hiçbir kanıt olmadığını ve gelecekteki faiz artırım hızının verilere bağlı olduğunu belirtti. Ayrıca, enflasyon önemli ölçüde düşene kadar faiz artırımına devam edileceği vurgulandı. Diğer taraftan, yetkililer geçen ay faiz artırımlarının hızını eninde sonunda düşürme ihtiyacı üzerinde anlaştılar. Ancak bu hususta net bir tarih ya da yönlendirme yapılmazken, açıklanacak ekonomik veriler Fed’in kararları üzerinde etkili olacaktır.

FOMC tutanakları sonrasında ons altın son günlerdeki düşüş eğilimine ara verirken, bugün ons altın cephesinde yatay bir seyir kaydediliyor. Temmuz ayı ortalarından itibaren küresel dolar endeksinde sınırlı bir gerileme söz konusu olsa da Fed’in faiz artırım süreci devam ettiği sürece dolarda önemli bir zayıflama olmayacağını değerlendiriyoruz. Bununla birlikte resesyon kaynaklı ya da jeopolitik risklerde yaşanabilecek olası bir yükseliş dolara olan ilgiyi yeniden artırabilir.

BU SEVİYELER KRİTİK OLACAK

Dolarda güçlü görünüm ve Fed’in faiz artırım adımları devam ettiği sürece ons altında dalgalı seyrin ve zaman zaman satıcılı bir fiyatlamanın önümüzdeki süreçte de etkisini sürdürebileceğini düşünüyoruz. ABD’de açıklanacak ekonomik veriler ve Fed’in atacağı adımlar ons altının seyri üzerinde belirleyici olmaya devam edecektir. Fed’in yönlendirmeleri ve Fed’e ilişkin değişen beklentilere bağlı olarak ons altın cephesinde dalgalı fiyatlamalara karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. Mevcut durumda kısa vadeli üssel ortalamaları ve 500 günlük üssel ortalaması (1.791 dolar) altında fiyatlanan ons altında 500 günlük ortalama üzerinde kapanışların teyidi alınmadan yükselişlerin tepki mahiyetinde kalabileceği dikkate alınmalıdır. 500 günlük ortalama altında kalındığı sürece yaşanabilecek geri çekilmelerde 1.755 dolar - 1.740 dolar - 1.710 dolar ve 21 Temmuz’da test edilen 1.681 dolar seviyesi destek olarak izlenebilir. 500 günlük ortalama ve devamında 1.800 dolar üzerindeki kapanışlarda ise teknik olarak alımların devamı beklenebilir. Bu durumda ilk olarak 1.800 – 1.850 dolar aralığı ile devamında 1.850 dolar - 1.900 dolar aralığında fiyatlamalar söz konusu olabilir.

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