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6 şirketten yarı yıl bilanço açıklaması

18.08.2022 - 17:35
6 şirketten yarı yıl bilanço açıklaması | Ekonomi Haberleri

Ülker Bisküvi, Kerevitaş, ŞOK Marketler, Koç Holding, Bizim Toptan ve Penta Teknoloji yılın ilk yarı yıl finansal sonuçlarını açıkladı.

Ülker Bisküvi, Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği açıklamada, yılın ilk yarı yıl cirosunun 11,9 milyar TL olduğunu duyurdu. Şirketin, Türkiye operasyonlarının ciro içindeki payı yüzde 60, ihracat ve yurt dışı operasyonlarının ciro içindeki payı ise yüzde 40 olarak gerçekleşti. Şirket, büyüme trendi, operasyonel karlılığını artırması, yurtdışı operasyonlarının katkısıyla 2022 yılının ilk yarısında 2,4 milyar TL faiz, amortisman ve vergi öncesi karlılığına ulaştı.

Türkiye’deki taze dondurulmuş gıda, konserve ve margarin pazarında faaliyet gösteren Kerevitaş, 2022 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıkladı. Kerevitaş’ın 2022 yılı ilk altı aylık konsolide cirosu, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 156 artışla 5,1 milyar TL oldu. Kerevitaş, yılın ilk yarısında inovasyona dayalı zengin ürün çeşitliliğiyle hem yurt içi hem de ihracat pazarlarında istikrarlı büyümesini sürdürdü. Şirketin 2022 yılı ilk altı aylık ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 125 artarak 705 milyon TL’ye ulaştı. 

ŞOK Marketler, 2022 yılının ilk altı ayına ait finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıkladı. 2022’nin ilk yarısında ŞOK Marketler’in net satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 78 artarak 23,5 milyar TL’ye yükseldi. Bu dönemde 611 yeni mağaza daha açan ŞOK Marketler’in toplam mağaza sayısı da 9 bin 858 oldu. Yine aynı dönemde 6 binden fazla kişiye daha iş imkânı sağlayarak toplam çalışan sayısını 46 bine yükseltti.

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Koç Holding, 2022 yılının ilk yarısında konsolide bazda toplam 385,9 milyar TL gelir elde ederken, 14,9 milyar TL kombine yatırım gerçekleştirdi. İlk yarı finansal sonuçlarını değerlendiren Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, “Yılın ilk yarısında küresel ölçekte devam eden belirsizlikler, Rusya – Ukrayna savaşının neden olduğu dalgalanmalar ve zorlu piyasa koşullarına rağmen Koç Topluluğu olarak güçlü bilançomuz, disiplinli yönetim anlayışımız, çeşitlendirilmiş portföy yapımız ve sağlam tedarik zincirimizin desteğiyle başarılı bir dönemi geride bıraktık. Ülkemize olan inancımızla yatırımlarımızı kararlılıkla sürdürdük.  Kombine yatırımlarımızı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla iki katına çıkartarak 14,9 milyar TL’ye yükselttik. Böylece son 5 yılda yaptığımız toplam yatırım 65 milyar TL’ye ulaştı. Yılın geri kalan döneminde disiplinli ve ihtiyatlı bir yaklaşımla faaliyetlerimizi sürdürürken, ülkemiz ve Topluluğumuz için değer yaratmaya devam edeceğiz” dedi. 

Türkiye’nin en yaygın organize toptan marketi Bizim Toptan, 2022 yılının ikinci çeyrek finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıkladı. Yaptığı yatırımlar ve yeni açtığı mağazalarla büyümesini sürdüren Bizim Toptan’ın 2022 yılının ilk altı ayında cirosu, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 79 artarak 5,5 milyar TL oldu. Bizim Toptan’ın net karı ise 2022’nin ilk altı ayında 63 milyon TL olarak gerçekleşti. Şirket toplam mağaza sayısını Haziran sonu itibarıyla 175’e ulaştırdı. 

Penta Teknoloji, 2022 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) duyurdu. Penta Teknoloji’nin yılın ilk yarısında konsolide cirosu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60 artışla 4 milyar TL oldu. Aynı dönemde brüt kârını 300,6 milyon TL’ye yükselten Penta Teknoloji’nin FAVÖK’ü 222 milyon TL, FAVÖK marjı ise yüzde 5,5 olarak gerçekleşti. 


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